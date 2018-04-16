2. Amatörde Sekizinci Hafta Oynandı
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sekizinci hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu haftayı 3 puanla tamamlarken, B Grubu’nun lideri Çöşnük Gençlik 1 puan aldı.
Ligin sekizinci haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Erkenek Hürriyet-Malatya İdmanyurdu: 0-6
Çatyol Belediyespor-Arapgirspor: 4-1
Yazıhan Belediyespor-Şire Pazarıspor: 6-0
Yeni Balabanspor-Sancaktarpor-tatil edildi
B Grubu
Malatya Fenerspor-Ören Gençlik: 0-3
Çöşnük Gençlik-Tandoğanspor: 2-2
Polat Belediyespor-Malatya Galataspor: 3-6
Doğanyol Belediyespor-Hekimhanspor: 0-5
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde erteleme müsabakasında Malatya İdmanyurdu, Yazıhan İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yazıhan Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Ayrıca Arapgirspor ile Çatyol Belediyespor arasında ligin ilk haftasında hakem tarafından ertelenen ve kaldığı yerden devam eden karşılaşma 1-0 Çatyol Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlandı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi