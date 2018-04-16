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Malatya Haber -

2. Amatörde Sekizinci Hafta Oynandı

2. Amatörde Sekizinci Hafta Oynandı
  • 16.04.2018
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Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sekizinci hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu haftayı 3 puanla tamamlarken, B Grubu’nun lideri Çöşnük Gençlik 1 puan aldı.

Ligin sekizinci haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Erkenek Hürriyet-Malatya İdmanyurdu: 0-6

Çatyol Belediyespor-Arapgirspor: 4-1

Yazıhan Belediyespor-Şire Pazarıspor: 6-0

Yeni Balabanspor-Sancaktarpor-tatil edildi

B Grubu

Malatya Fenerspor-Ören Gençlik: 0-3

Çöşnük Gençlik-Tandoğanspor: 2-2

Polat Belediyespor-Malatya Galataspor: 3-6

Doğanyol Belediyespor-Hekimhanspor: 0-5

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde erteleme müsabakasında Malatya İdmanyurdu, Yazıhan İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Yazıhan Belediyespor’u 3-1 mağlup etti. Ayrıca Arapgirspor ile Çatyol Belediyespor arasında ligin ilk haftasında hakem tarafından ertelenen ve kaldığı yerden devam eden karşılaşma 1-0 Çatyol Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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