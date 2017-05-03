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Malatya Haber -

2. Amatöre Ramazan Ayarı

2. Amatöre Ramazan Ayarı
  • 03.05.2017
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Malatya 2. amatör Küme Büyükler Futbol Liginde 7 Mayıs’a kadar ki sürede 8 ve 9. hafta müsabakaları oynanacak.

ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, programı yaklaşmakta olan Ramazan ayı dolayısıyla dar bir takvime eklediklerini söyledi.

ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir bu uygulamanın gerekçelerini açıklayarak, “Tabi sıkıştırılmış maç takvimi son yıllarda ülkemizde birçok ligde uygulanıyor. Belki amatör takımlarımız için 3 günde bir maç yapmak yorucu gelebilir fakat biz sezon başında zaten planlamalarımızı onlar istişare ederek yapmıştık ve kendileri de kabul etmişlerdi. Tabi normal sezon içerisinde referandum ve sınavlar nedeniyle ya da kar yağışı veya farklı sebeplerden dolayı bazen bir sonraki haftaya ertelemeler oldu. Tüm bunlar, bütün liglerimizi göz önüne aldığınızda bazı sarkmaları da beraberinde getiriyor. Ramazan Ayı 26 Mayıs’ta başlıyor. O tarihlerdeki sıcaklıklarda düşünüldüğünde, oruç ibadetini yapan sporcu, hakem, antrenör ve görevlileri düşünmek zorundayız. Bunun için her kategorideki liglerimizi bu tarihten önce tamamlayarak, 2016 – 2017 sezonunu bitireceğiz” dedi.

iha

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