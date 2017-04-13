2 Ay Takip Edildiler… 8 Torbacı Yakalandı

Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2 ay süren çalışma sonrasında yakalandı.

23 kişi hakkında yasa işlemin yapıldığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Çalışmaların başladığı tarihten günümüze kadar 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış, şahıslardan satış için paketlenmiş halde toplam 703 gram toz esrar maddesi, 80 gram kubar esrar maddesi ile 156 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir.

Yapılan işlemler sonrası sokak satıcısı olduğu delilleri ile birlikte tespit edilen şahıslara yönelik olarak 11.04.2017 tarihinde Özel Harekat, Asayiş, KOM ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce yürütülen ortak operasyon sonucu 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, söz konusu şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise satışa hazır halde 5 paket toplam 35 gr. esrar maddesi, 1 adet av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir. Bülten