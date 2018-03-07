2 Ayda 12 bin 666 Araç Radara Düştü

Malatya’da Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şubelerine bağlı ekipler tarafından Ocak ve Şubat aylarında, il genelinde 90 bin aracın denetiminin yapıldığı, ayrıca 12 bin 666 araç sürücüsüne ise radarla hız sınırını aştıkları belirlendiği için cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Trafik ekipleri tarafından, 2 aylık sürede 90 bin 004 araç ve sürücüsünün denetlendiği, 7 bin 620 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 7 milyon 271 bin 682 TL cezai işlem uygulandığı, 293 araç sürücüsünün ehliyetine el konulduğu, bin 150 aracın çeşitli eksikleri nedeniyle trafikten men edildiği, abartı egzoz nedeniyle 16 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

Ayrıca 26 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 38 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 12 bin 666 araç sürücüsüne aşırı hızlı araç kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi. Yine yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan dolayı da 20 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Bülten- malatyahaber.com