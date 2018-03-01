Polis 2 Ayda 189 Silah Ele Geçirdi

98 BİN KİŞİYE KİMLİK SORGULAMASI: Malatya Emniyet Müdürlüğü, Ocak ve Şubat’taki polis operasyonları hakkında bilgi verdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2018 yılının Ocak-Şubat aylarında yapılan çalışmalara ilişkin açıklanan bilgiye göre; 2 ayda 94’ü tabanca olmak üzere 189 adet silah ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ocak ve Şubat aylarındaki birimlerin yapmış olduğu çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı.

-Şok uygulamalarda 2 ayda 98 bin kimlik sorgusu, 189 adet silah

Emniyet’in açıklamasına göre; Asayiş Şube ile birlikte Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 2 ay içerisinde yapılan şok uygulamalarda toplamda 98 bin 217 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan 435 kişi yakalanarak Adli makamlara teslim edildi.

Yine il merkezindeki Şok Uygulamalarda 94 adet ruhsatsız tabanca, 29 tane kuru sıkı tabanca ve 66 adet av tüfeği olmak üzere toplam 189 adet silah elde edilirken; 80 adet ise taşınması suç olan kesici alet ele geçirildi. Silahlarla birlikte 388 adet av tüfeği kartuşu, 737 adet tabanca mermisi de elde edildi.

Şok Uygulamalarda 2 aylık sürede 1 kilo 580 gram uyuşturucu maddesi, bin 106 adet uyuşturucu hap, 100 TL sahte para, 36 pet şişe kaçak (boğma) rakı da elde edildi.

Yine Şok Uygulamalar da 6 faili meçhul olayın aydınlatıldığının belirtildiği Emniyet’in açıklamasında 16 yabancı şahıs hakkında adli işlem, 7 yabancı şahıs hakkında ise idari işlem yapıldığı da aktarıldı.

Emniyetin Şok Uygulamalarında ayrıca Yasadışı Bahisle Mücadele kapsamında ise 8 ayrı işyerine operasyon yapıldığı, çok sayıda malzemeye el konulduğu ve 4 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Günü birlik olarak kiralanan yerlere yapılan denetlemelerde 115 adresin kontrol edildiği ve 2 iş yerine Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefetten toplamda 6 bin 984 TL idari para cezası uygulandığı da bildirildi.

Şok Uygulamalarda 2 aylık sürede, Asayiş Ekiplerince 21 bin 748 aracın sorgulandığı, 666 araç ve 653 araç sürücüsüne işlem yapılarak, 300 bin 701 TL İdari para cezası uygulandığı, 3 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.

-FETÖ’den 180 kişiye işlem yapıldı

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şubesi ve KOM Şubesince FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon ve soruşturmalarda Ocak-Şubat döneminde 180 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 28’i tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. 2 aylık sürede açılan FETÖ dosyalarından dolayı halen 23 kişi firari olarak aranıyor.

Malatya’da 2 aylık sürede PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 16’sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ayrıca, TEM ve KOM şubelerince farklı illerdeki soruşturmalardan dolayı haklarında yakalama kararı çıkartılan 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve bunlardan 38’i soruşturmanın sürdürüldüğü illere gönderildi. 10 şüpheli ise firari olarak aranıyor.

-Narkotik suçlardan 11 şüpheli tutuklandı

Emniyet’in Ocak-Şubat dönemine ilişkin bilgilendirmesine göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından ise 2 aylık sürede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 9 ayrı olayda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve şüphelilerden 11’inin tutuklanarak cezaevine konulduğu aktarılırken, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 25 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Narkotik operasyonlarında 59 kilo 498 gram eroin, 1 kilo 490 gram toz esrar, 104.20 gram Sentetik Kannabinoid, 20 gram Metamfetamin, 2 bin 5 adet Ecstasy hap, 19 adet Yeşil Reçeteye Tabi Hap elde edildi.

-Kaçakçılık ve mali suçlarda 15 kişiye işlem

Emniyet’in açıklamasına göre; KOM Şubesi tarafından kaçakçılık ve mali suçlara yönelik yapılan çalışmalarda ise 2 aylık sürede 10 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bu şüphelilerden 59 adet kaçak cep telefonu; 4 bin 080 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı suçundan 3 şüpheli hakkında işlem yapılarak, bu şüphelilerden 110 adet tarihi eser ele edildi.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 14 şüpheli hakkında işlem yapılırken, şüphelilerden 2 adet sahte çek, 2 adet sahte sağlık raporu ele geçirildi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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