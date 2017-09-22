FETÖ/PDY Davalarında 10 Sanığa Hapis Cezası

FETÖ/PDY örgütü mensubu olmakla suçlanan, aralarında bir Prof.’un da bulunduğu 10 sanık hakkında karar çıktı..

Malatya’daki FETÖ/PDY davalarında yargılananlardan, aralarında İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanının da bulunduğu 10 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

ESKİ DEKANA 1 YIL 6 AY..

FETÖ/PDY örgütü üyeliği suçlamasıyla Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanlarından Prof.Dr. Mehmet T. ile polis memurları Sabri A. ve Meltem C. 1’er yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldılar. Kamudaki görevlerinden ihraç edilen ve ilk aşamada tutuklanan sanıklar bir süredir tutuksuz yargılanıyorlardı.

7 SANIĞA 6’ŞAR YIL 3’ER AYCEZA..

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrıca, tutuklu yargılanan 7 sanık hakkında karar çıktı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmakla suçlanan eski emniyet mensupları Gökhan A. ve Erdal Y. ile Mehmet G., Hakan T., Bilal D., Feyzullah Ç. ve Hüseyin G. adlı sanıklara 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Tutuklu yargılanan sanıklar, kararla birlikte tahliye edildiler.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com