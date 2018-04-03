“2 Bin 414 Sokağın Alt Yapısını Yeniledik”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 4 yılda 2.414 sokağın altyapısını yeniledi.

Malatya merkez Battalgazi, Yeşilyurt ilçeleri ve diğer 11 ilçenin mahalle ve sokaklarında gerçekleştirdikleri altyapı yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “ Büyükşehir süreciyle beraber kurulan bir kurumuz. 4 yıllık süre zarfında kurumsallaşmamızı tamamladık. Malatya genelinde 2.433 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdik. İhtiyaç doğrultusunda, aciliyeti olan bölgelere öncelik vererek içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını tamamen yeniledik. Bu kapsamda Malatya genelinde 2.414 sokağın altyapısını yeniledik. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu minvalde projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrimizin daha modern bir altyapıya kavuşması, çocuklarımızın ve torunlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için çalışıyoruz.” dedi.

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