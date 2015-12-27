2 Bin 500 Kişi Katıldı
Malatya Belediyesi tarafından organize edilen Mahalle Şenlikleri şimdiye kadar 6 mahallede yapıldı.
Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son programın mevsimlik işçi ailelerine yönelik olarak Sivas Yolu üzerinde gerçekleştirildiği bildirildi. Müzik dinletisi ile tiyatro ve sinema gösterimlerinin gerçekleştirildiği programda, işçiler arasında bulunan Urfalı Aşık Hasan da sahne aldı.
Gösterimler sırasında Malatya Belediyesi Esenlik Şirketi tarafından seyircilere içecek ve çerez ikram edildi. Yazlık sinema havasında gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşlara nostalji yaşatılmış oldu. Son yapılan etkinlikle birlikte toplam 2 Bin 500 kişiye ulaşılmış oldu.
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