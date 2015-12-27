‘2 Bin Altı’na Kapatma Geliyor

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, artık köy kentlerin sadece slogan ve sembolik bir proje olmaktan çıkarıldığını ve bütün köylerin kent özelliğini taşıması için adeta bir seferberlik ortaya konularak çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Ticaret Odası Kongre Salonu’nda düzenlenen ‘Muhtarın Anayasa’daki Yeri ve Önemi Sempozyumu’na katıldı. Kentlerdeki altyapı hizmetlerinin köylerdeki varlığını sağlama yönünde önemli bir politikanın hayatta olduğunu belirten Şahin, artık köy kentlerin sadece slogan ve sembolik bir proje olmaktan çıkarıldığını ve bütün köylerin kent özelliğini taşıması için adeta bir seferberlik ortaya konularak çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şahin, köylerin her açıdan şehre uygun hale gelinceye kadar çalışmaların devam etmesi gerektiğine işaret etti. “Köylerimizin güzelleşmesinde, albeni kazanmasında, insanların ilgisini çekmede muhtarlarımızın, ihtiyar heyetlerimizin çok önemli görevi vardır” diyen Şahin, Türkiye’nin yeniden güzelleşmesinde ve dengeli bir yerleşime kavuşmasında mimar görevini üstlenenlerin köy muhtarları olduğunu ifade etti. Şahin, “Yeni köy kurulmasında bir kıstas getiriyoruz, o da ‘250 nüfusun altında bir kurulmasın’ şeklinde” dedi.

Yeni bir belediye kurulması için 5 bin nüfusu şartının getirildiğini hatırlatan Şahin, “O şart geldiğinden beri de Türkiye’de yeni bir belediye kuruluşu gerçekleşmedi. Bir başka adım daha atıyoruz, köyü mahalleyi yerinde tutmakla birlikte belediyelerimizden 2 bin nüfusun altındaki belediyeleri 2009 öncesinde yaptığımız fakat Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’dan iptal edilen yasal düzenlemenin benzerini getirerek 2 bin nüfusun altındaki belediyelerimizi söndüreceğiz” şeklinde konuştu.

Hazırlanmakta olan Büyükşehir Kanunu’nun önemli değişiklikler getirdiğini anlatan Şahin, nüfusu 750 bini geçen 13 ilin olduğunu, bunların da ‘Büyükşehir statüsü’ne geçeceğini anımsattı.