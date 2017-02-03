2 Bin Km. Yolda Kar Mücadelesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerde ve yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan kar yağışının yanı sıra, Malatya genelinde yaşanan tipi nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi son 3 günde 2 bin km’lik karla mücadele çalışması yaptı.

Tipi ve fırtınanın yaşandığı bölgelerde ekstra önlemler alan Büyükşehir Belediyesi grup yollarında tuzlama ve küreme çalışmalarına ise devam ediyor. Don ve buzlanmaya karşı kritik bölgelerde araç ve personel sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesinin olduğu noktalarda daha fazla önlemler alıyor.

Gece de mücadele çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, tipi ve savruntudan dolayı kapanan bazı yolları tekrar tekrar açmak zorunda kalıyor.

Acil durumlarda zamana karşı mücadele veren ekipler, Doğanşehir’in Söğüt mahallesinde yaşayan engelli ve kalp hastası vatandaşın yanı sıra Arapgir’in Tarhan mahallesinde solunum enfeksiyonu geçiren vatandaşların da imdadına yetişti.

Pütürge’de de mahsur kalan birçok vatandaş, Büyükşehir Belediyesinden yardım istediler. Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü yoğun çalışmalar neticesinde yollarda mahsur kalan vatandaşlar aileleriyle birlikte kurtarıldı.

Doğanşehir’in Kapıdere mevkiinde de tipi ve savruntudan dolayı mahsur kalan onlarca araç yine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Zor kış koşullarında Büyükşehir Belediyesinin çok önemli işler yaptığını belirten vatandaşlar kendilerini kurtarmaya gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

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