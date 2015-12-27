2 Bin Metre Kablo Çaldılar!..

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde telefon tellerini çalanlar aranıyor.

Türk Telekom yetkilisinin, Kuluncak ilçesinde haberleşme nakil kablosundan arıza sinyali alındığını bildirmesi üzerine, jandarma tarafından cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme birimiyle olay yerinde ve çevresinde yapılan araştırma ve incelemede 2 bin 40 metre telefon kablosunun kesilerek çalındığı tespit edildi.

Jandarma failleri belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.