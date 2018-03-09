2 Eski Öğretim Üyesine Ceza, 1’ine Beraat
Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 1’i Doç.Dr. 2 eski öğretim üyesi dahil 5 sanığa hapis cezası verildi, eski öğretim üyesi bir sanık ise beraat etti.
Malatya 2. Ağır Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında tutuksuz yargılanan İnönü Üniversitesi eski öğretim üyesi Doç. Dr. Abdurrahim Ş. ile TÜİK’de eski memur Uğur T.’ye “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti yine tutuksuz yargılanan eski polis memuru Abdulkerim E.’ye ise “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti eski sağlık memuru Levent D. ile İnönü Üniversitesi eski öğretim üyesi Hakan K.’yı “Silahlı Terör Örgütüne yardım etmek” suçundan 1’er yıl 13’er ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti İnönü üniversitesi eski öğretim üyesi Cemal F. hakkında ise beraat kararı verdi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com