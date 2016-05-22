2 Fezlekeli Vekil de Malatya’dan Var

TBMM’de kabul edilen milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yasasının ilgilendirdiği 148 milletvekilinden 2’si de Malatya’dan..

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin geçtiğimiz Cuma günü yapılan oturumunda, haklarında çeşitli suçlamalarla fezleke* bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi kabul edilirken, bu yasanın ilgilendirdiği 148 milletvekilinden ikisi de Malatya’dan. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, yasa kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri arasında bulunuyorlar.

TBMM Genel Kurulu’nun Cuma oturumunda, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin ypasa teklifinin birinci ve ikinci maddelerinin oylanmasından sonra yasa teklifinin tümü oylandı. 531 milletvekilinin katıldığı oylamada 376 kabul, 140 ret, 5 çekimser, 7 boş oy çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı. Böylece yasa teklifi kabul edildi.

Yasanın kabul edildiği gün itibarıyla, mecliste ve Adalet Bakanlığı’nda 29’u AKP’li, 55’i CHP’li, 53’ü HDP’li, 10’u MHP’li, 1’i de bağımsız olmak üzere toplam 148 milletvekili hakkında çeşitli suçlamalarla 787 fezleke bulunuyor.

Fezlekeli 148 milletvekilinden ikisi de Malatya’dan. CHP’li Veli Ağbaba’nın hakkında 5, AKP’li Mustafa Şahin’in hakkında ise 1 fezleke bulunuyor. Çıkan yasa kapsamında, bu iki milletvekiline adli yargılama yolu açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasayı onaylarsa fezlekesi olan milletvekilleri için süreç başlayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ TBMM’de dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra sürecin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: “Sürecin nasıl işleyeceği tamamen Ceza Muhakemesi Kanunu’nun uygulanması suretiyle ortaya çıkacaktır. Sadece, TBMM’nin kabulünden sonra dosyaları Meclis iade edecektir, Başbakanlık, orası Adalet Bakanlığı’na, Adalet Bakanlığı da ilgili soruşturma yapan yerlere iade edecektir. Ondan sonrası Usul Kanunu çerçevesinde işleyecektir.”

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin, milletvekilliği devam ediyor. Dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, sadece dokunulmazlık hangi iddia için kaldırılmışsa o iddiadan yargılanabiliyor. Anayasanın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili yargılandığı sırada seçimler yenilenir ve yeniden milletvekili seçilirse, yargılama için tekrar kazanılan dokunulmazlığın tekrar kaldırılması gerekiyor.

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(*) Fezleke hukukta bir mahkeme kararının, bir hukuki bir soruşturmanın özetine denir. İdari soruşturma açılan kişi ya da kurumlar hakkında, müfettişlerce ya da soruşturma kurullarınca düzenlenen raporlara da fezleke denir. Fezleke daha çok hukuk dilinde kullanılan bir kavramdır. Fezlekede önemli olan, kısa ve öz bir şekilde istenilenin en ayrıntılı biçimde anlatılmasıdır. Olay, konu, sorun özü değiştirilmeden, en yalın haliyle ve en kapsamlı biçimde anlatılmaya çalışılmaktadır. Fezleke daha çok bir hukuki olayın sonucunu değil, hukuki olayın başlangıcını tayin eder. Çünkü fezleke olayın başında hazırlanır. Kanıtlar toplandıktan, ifadeler alındıktan sonra fezleke hazırlanmaya başlanır. Fezleke yazılırken ortada bir suç varsa, mutlaka suç unsuru, suçun yeri, tarih ve saati ve suçun delili eksiksiz bir şekilde en yalın şekilde kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde kapsamlı bir şekilde anlatılır.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com