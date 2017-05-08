2. Gol Geldi, Demirspor Taraftarı Çıldırdı

Adana Fatih Terim 5 Ocak Stadı’nda Pazartesi akşamı oynanan, Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk mücadelesini sürdürebilmesi, ev sahibi Adana Demirspor’un da ligde kalabilme umudunun devamı için mutlak kazanmaları gereken, konuk takımın 2-1 kazandığı karşılaşmada, takımları mağlup duruma düştükten sonra Adanalı taraftarlar, sahaya yabancı maddeler ve sis bombası attılar.

Adana İl Spor Güvenlik Kurulu’nun maça Malatyalı taraftarların alınmaması kararı üzerine, sadece protokol tribününde aralarında AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, EYMS Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile çok az sayıda Malatyalı’nın izleyebildiği karşılaşmada, tartışılan bir pozisyonda verilen penaltı kararıyla 1-0 öne geçen ev sahibi takımın taraftarları, EYMS’nin önce Yiğitcan’la gelen kafa golü, sonra İrfan’ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup duruma düşünce Malatya ve kendi kulüpleri aleyhine tepkilerini gösterdiler.

Sahaya ayakkabı, para, su şişesi, sis bombası gibi yabancı maddeler atan fanatik Adanalı taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor’un 2. golünden sonra, protokol tribününde oturan az sayıda Malatyalı’yı da hedef alarak, bağırmaya başladılar. Bu tezahüratlara tepki vermeyen, maçın bitiminden birkaç dakika önce uçağa yetişmek üzere staddan ayrılan, ancak uçağı kaçırınca Ankara’ya karayoluyla dönmek zorunda kalan Çalık, tezahüratın kendilerini değil Adana Demirspor Başkanını (Sedat Sözlü) hedef aldığını söyledi.

FOTOĞRAFLAR: Adana AA ve İHA- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com