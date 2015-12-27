2. Haftada Vali Vekili!

Malatya Vali Yardımcılığı görevine atanan Şükrü Özcan, göreve başlamasının ikinci haftası vali vekili oldu.

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı alanlarından sorumlu olan Malatya’nın 5. Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, Malatya Valisi Ulvi Saran’ın Ankara’ya gitmesi nedeniyle vali vekilliğine de bakıyor.

Şükrü Özcan’ın öz geçmişi şöyle:

“1976 Aydın Kuyucak ilçesi doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Aydın’da tamamladıktan sonra Konya Fen Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl Kaymakam adayı olarak sınavı kazanıp Ordu ilinde göreve başladı. Daha sonra sırasıyla Kütahya-Domaniç, Bingöl-Karlıova, Elazığ-Maden ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Rize Vali yardımcısı unvanı ile 1 yıl süreyle yurt dışında eğitim gördü. Yurt dışı dönüşünün ardından Yozgat-Akdağ Kaymakamı görevinin ardından Malatya Vali Yardımcısı olarak atandı.”