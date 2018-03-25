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Malatya Haber -

2 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

2 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
  • 25.03.2018
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Malatya’da bir büfeden hırsızlık yapan 2 şüpheli, bir okulun bahçesinde yakalandılar.

Alınan bilgiye göre; gece  Özalper Mahallesindeki Özalper İlkokulu’nun bahçesinde şüpheli 2 kişinin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Okulun bahçesinde polis ekiplerince yakalanan O.Ç.Ö. ve B.A. adlı şüphelilerin elinde bulunan poşette sigara ve 2 adet alkol şişesi çıktı.

Yapılan incelemede,  her iki şüphelinin il merkezinde Dabahane Mahallesi Bebek Sokakta bulunan bir büfeden hırsızlık yaptığını belirlendi. Şüphelilerin işyerinden yaklaşık bin 300 TL para, çeşitli markalarda 12 karton sigara ve 4 şişe alkol çaldığı anlaşıldı.

Asayiş Şubesi hırsızlık Bürosu ekiplerince yapılan soruşturmanın ardından Adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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