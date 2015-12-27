2 Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Malatya’da 15 ayrı hırsızlık suçuna karıştıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. Bu arada polis kantininden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişinin yakalandığı bildirildi.

BALKONDAN GİRİYORLARMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da balkondan evlere girerek para, elektronik eşya ve altın çalan hırsızların peşine düşen Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, F.B. (25) ile Z.K. (26) adlı şüphelileri yakaladı. Her iki şüphelinin de 15 ayrı eve balkondan girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

POLİS KANTİNİNDE HIRSIZLIK!..

Öte yandan Yeşilyurt Yakınca beldesi sınırlarında bulunan Malatya Emniyet Müdürlüğüne ait Polis kantinine malzeme getiren 29 yaşındaki A.O.Y.nin, malzemeleri bıraktıktan sonra kantinden 3 paket süt ve 280 lira değerindeki düdüklü tencereyi alarak arka kapıdan çıktığı sırada, kantin görevlilerince kamera kaydından saptandığı ve malzemelerle yakalandığı bildirildi. Hırsızlık suçlamasıyla ifadesi alınan A.O.Y.nin serbest bırakıldığı öğrenildi.