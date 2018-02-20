Malatya’da meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Nizayi Mısri Cami yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi. Akpınar Meydanı’nda meydana gelen kazada ise ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun kenarındaki elektrik panosuna çarptı.

TIR Devrildi

Malatya’da hayvan yemi taşıyan TIR devrildi. Kazada TIR şoförü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mersin’den Elazığ’a hayvan yemi taşınan 53 yaşındaki Süleyman Alagöz idaresindeki 23 KA 947 plakalı TIR, çevreyolu Niyazi Mısri Cami mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Tırda bulunan hayvan yemleri yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Alagöz olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen TIR vinç yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik Panosunu Yerinden Söktü

Malatya’da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü, çarptığı elektrik panosunu yerinden söktü.

Kaza sabah karşı Akpınar Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ. Ö. yönetimindeki otomobil Cezmi Kartay Caddesi’nden Akpınar Meydanı’na dönüş yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarptı.Çarpmanın etkisi ile elektrik panosunun yerinden söküldüğü kazada, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri ehliyetinin bulunmadığını tespit ettiği İ. Ö.’yü önce hastaneye sonrada ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İha)