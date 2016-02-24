2 Kilometrelik Yeni Yol Yapılıyor

Çamurlu Mahallesi ile İnönü Üniversitesi arasında 2 kilometrelik yeni bağlantı yolu açılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

“Çamurlu Mahallesi ile Cankoç villalarının üst tarafında açılan yol 2 kilometre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde planlandı. 200 metrelik bölümü geçen yıl açılan yol da dolgu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bölgede bulunan bahçe sahiplerinin destek verdiği çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi kuru dere yataklarına beton büzler yerleştiriyor. Bölge’de yaşanabilecek trafik sorununa karşı şimdiden çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi alternatif bağlantı yolları projelerini ise hazırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bölgede geçtiğimiz aylarda eski çöp sahası yolunu da genişletmişti.

Çalışmalar bittiğinde bölgede bulunan Çamurlu Mahallesi sakinleri de Malatya-Elazığ karayoluna inmeden yeni açılan yolu kullanarak Turgut Özal Tıp Merkezi ile Üniversiteye gidebilecekler.”

Kaynak : Bülten