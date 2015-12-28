2. Lige Yükseldiler

Malatya Su Sporları Kulübü (MASUS), Bölgesel sutopu müsabakalarında Şampiyon olarak 2.Lige yükselmeyi başardı. Malatya Sutopu Kulübü bu sezon U-18 Bayan takımından sonra, Büyük Erkeklerde de 2.Lige yükselme başarısı gösterdi.

MASUS, bir ilke daha imza attı. Kulüp 11-12 Eylül tarihleri arasından Orduzu Pınarbaşı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen Bölgesel Sutopu müsabakalarından 4’te 4 yaparak 2.lige yükseldi. Kulüp olarak başarılarıyla adından sıkça söz ettiren MASUS, gelecek sezon 2.Ligde mücadele edecek.

Müsabakalarda elde sonuçlar ise şöyle:

MASUS – Adıyaman Gençlikspor: (13-3)

MASUS – Elazığ Gençlikspor: (14-2)

MASUS- Kayseri Sahabiye: (21-2)

MASUS – Kayseri Olimpik: (13-4)

Sonuçlarla birlikte şampiyonayı Malatya Sutopu Kulübü 1’nci tamamlarken, Kayseri Olimpik sutopu takımı 2’nci ve Adıyaman Gençlik takımı 3’ncü oldu.

“Sonuna kadar hak ettik”

Malatya Sutopu Kulübü antrenörü Vahap Karaaslan, 2.Lige çıkmanın mutluluğunu doyası yaşadıklarını belirterek, şimdiki hedeflerinin Büyük Bayanlar olduğunu söyledi.

Büyük Bayanları da 2.Lige çıkarmak istediğini belirten Karaaslan, “Öncelikle 2.Lige adını yazdıran Büyük Erkek takımımızı bu başarılardan dolayı kutluyoruz. Çocuklarımız gayretli çalışmalarının meyvelerini aldı. Başarılarının devamını diliyorum. Biz Malatya Sutopu Kulübü olarak biz, önce U-18’de Bayan Takımımız sonra da Büyük erkek takımımız 2015-2016 sezonunda 2. Ligde ilimizi temsil edecek. Biz, 3’ncü başarıyı da yakalamak istiyoruz. 21-22 Eylülde Kayseri’de gerçekleşecek Büyük Bayanlar 2. Lige yükselme Müsabakalarına çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Her gün antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu sene kulübümüzün 10. Yılı kutluyoruz. Yıllardır emek verdiğimiz sporcuların ve çalışmaların sonuçlarını topluyoruz. Büyük bayanlar takımızda Kayseri’de şampiyon olursa 3.kategoride ligde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Sutopu branşında ses getireceğiz”

Şanslı bir Federasyona sahip olduklarını dile getiren Karaaslan, “Türkiye sutopu Federasyonu bünyesindeki hem büyük takımları hem de Anadolu takımlarına büyük destek oluyor. Kulüplere maddi ve manevi destek vermeleri kulüplerin sutopuna sevgisinin daha da büyük olmasına neden oluyor. Kısa surede Türkiye’de sutopu ligleri gelişecek, kaliteleşecek ve büyük sesler getireceğine inanıyoruz. Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Vedat Akgün’e, Genel Sekreter Mehmet Açak’a ve koordinatör Seyfettin Şahan’a teşekkürlerimizi bir borç biliriz” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir organizasyon oldu”

Karaaslan, Bölgesel Lig Müsabakaları’nın bir ayağının Malatya’da düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydederek, “3 yıldır Malatya sutopu sporunu yaygın bir şekilde yapan MASUS spor kulübü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü havuzlarında yaz kış antrenman yapma fırsatı yakalıyor. Bu anlamda bizden desteklerini esirgemeyen İl Müdürü M. Sadi Fındıklı’ya, Şube Müdürleri Ömer Dağdelen ve Havuz Amiri Mehmet Bozkuş sutopu branşını yakından takip ederek ellerinden gelen bütün imkanları sağlıyorlar. Bu anlamda onlara da sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.