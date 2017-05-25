2 Mahallede Çalışma Tamamlanıyor

İçme suyu Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında Turgut Özal ve Özalper mahallelerinde yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

“Eski hat vanaları iptali ve abone bağlantı çalışmalarımızın son aşamasındayız”

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü şehrin merkezinde altyapı ağını güçlendirmeye devam ediyor. Malatya’nın içme suyunun kontrol altına alınıp ölçülebilir hale gelmesi ve sağlam altyapıya kavuşması için aralıksız çalışmalar yaptıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir; “Turgut Özal ve Özalper Mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) kapsamında yaklaşık maliyeti 4.5 milyon TL olan 18 km’lik içmesuyu altyapısını tamamladık. Mahallelerimizin içmesuyu hattının tamamını DUKTİL borularla yeniledik. Mahallelerdeki eski hat vanaların iptali ve 1.050 adet abone bağlantı çalışmalarımız devam ediyor. Eski hat vanalarının iptali ve abone bağlantı çalışmaları tamamlandığında kayıp kaçak su oranı minimuma indirerek, daha sistemli ve güvenli hizmetler sunacağız. Modern ve sağlam altyapıya kavuşmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktada anlayış gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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