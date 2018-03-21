2. Ordu Komutanı Temel Afrin’de

Zeytin Dalı Harekatı’na komuta eden Korgeneral İsmail Metin Temel, 18 Mart’ta girilen Afrin ilçe merkezine gitti

Karargahı Malatya’da bulunan 2. Ordu’nun Suriye sınırlarında icra ettiği Zeytin Dalı Harekatı’nı yöneten komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerini denetledi.

Temel, 18 Mart günü kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde, TSK birliklerini denetleyerek talimatlar verdi.

Afrin’de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini de yerinde gören Temel’e halk sevgi gösterisinde bulundu.

“Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş”

Korgeneral Temel, halkla sohbet ederek, kardeşlik mesajları verdi. “Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş.” diyen Temel, bunun Afrin’de örnek şekilde hayata geçirilmesi, huzur ve barış içinde bir arada yaşanması temennisinde bulundu.

“Türkiye Cumhuriyeti bölgeye her türlü desteği verecek” ifadesini kullanan Temel, “Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye’nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız.” dedi.

Temel daha sonra, Mehmetçiğin ilçe merkezini kontrolüne aldığında göndere Türk bayrağı çektiği binanın balkonundan bir süre ilçe merkezini gözledi.

Temel, ziyaretini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini 18 Mart Pazar günü terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarmıştı.

Suriye’de terörden arındırılan bölgelere insani yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) iş birliğiyle Afrin’de terörden arındırılan 35 köyde insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Alınan bilgiye göre, AFAD ekipleri, yapılan saha çalışması sonucu tespit edilen ihtiyaç sahibi 713 aileye, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in de katılımıyla yardım götürdü.

AA