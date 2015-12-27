2. Ordu ve MEV Desteğiyle

Malatya’dan 40 kişilik şehit ailesi kafilesi İstanbul’a geziye gitti.

Eski belediye binası Emekliler Pakı yanından bir otobüsle hareket etmeden önce basın açıklaması yapan Önce Vatan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Keskinkılıç, “İstanbul gezisine çıkıyoruz. 2. Ordu Komutanlığımızın ve Malatya Eğitim Vakfı’nın (MEV) destek ve katkılarıyla İstanbul’daki tarihi ve turistik yerleri gezeceğiz. Annelerimizin bazıları deniz ve İstanbul’u görmemiş. Bu nedenle İstanbul’a gidiyoruz. Katkılarından dolayı 2. Ordu Komutanlığı ve MEV yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

40 kişiden şehit ailesi kafilesi bir otobüsle İstanbul’a hareket etti.