2.OSB’de İŞGEM Açıldı

Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan İş Geliştirme Merkezi’nin (İŞGEM) açılışı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yaptırılan İŞGEM binasının açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan İŞGEM İcra Kurulu Başkanı Aliseydi Ünlü, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İş Geliştirme Merkezi’nde 38 işlik, 10 depo, 1 kafeterya ve idari büroların bulunduğunu ifade etti.

Ünlü, “Burada 27 ve 250 metre kare büyüklüğünde işgemlerimiz bulunmaktadır. Bu işgemlerimizin doluluk oranı yüzde 60 civarındadır. Bunu yüzde yüze ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

KOSGEB Malatya Müdürü Murat Seki ise, 2008 yılında KOSGEB olarak İŞGEM’in çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.

Seki, İŞGEM’in kurulmasında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un kendilerine büyük destek verdiğini kaydederek, “Projede ilk olarak yer alan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Diğer sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, özel şirketler ve bankalarda bu oluşuma destek vererek, 49 il içerisinde 3 ilde kurulmasına karar verilen İŞGEM’in bir tanesi de Malatya’da kurulmuş oldu” diye konuştu.

İŞGEM’lerden Türkiye genelinde 3 tane olduğuna dikkat çeken Seki, şunları söyledi: “2009 yılında ihalesi yapılan İŞGEM’in 2011 yılında inşaat işleri başladı ve 2013 yılında KOSGEB’imize teslim edildi. Daha sonrada Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan 2. Organize İŞGEM şirketi de bizim tarafımızdan devredildi. Gerçekten burada çok başarılı bir çalışma yürütüldü. 38 tane işliğimiz var. Bu 38 işlikten 20 tanesi şuanda doldu.”

Seki, Malatya İŞGEM’in diğer iki İŞGEM’e göre ileri bir düzeyde olduğunu da sözlerine ekledi.

“Türkiye’de örnek bir organize bölgesi kurduk”

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da, “2008 yılında KOSGEB Müdürümüz böyle bir projenin varlığından bahsedince, biz hemen bu işi yapmak için bir fikir birliği oluşturduk. Neticede Murat Seki ile bu projenin ilk adımlarını attık. Malatya’yı sanayide belirli bir noktaya getirmek istiyorsak, sanayici yetiştirecek kobi fidanlığı dediğimiz bu tür yerlere ihtiyacımız olduğunu düşündük. O günkü şartlar içerisinde Avrupa Birliği’nden 3 milyon AVRO’luk bir hibe projesi kapsamında bu projeyi gerçekleştirdik” dedi.

Erkoç, projenin 3 ilde gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Malatya bu projenin öncülüğünü yapıyor. Malatya’da doluluk oranı yüzde 55’lere geldi. İnşallah yüzde yüze kavuşuruz. Şirketi kurarken de 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü de dahil ettik. Şirketin yüzde 95’i TSO’ya, yüzde 5’i de 2. OSB’nin. İnşallah hayırlı hizmetler üretirler. İş kuran arkadaşlarımız burayı bir kobi fidanlığı olarak görerek, önümüzdeki yıllarda sanayiye geçiş yaparlar. Arzumuz budur.”

2. Organize Sanayi Bölgesi’nin Malatya için bir şans olduğunu dile getiren Erkoç, “Burada milletvekilliği ve oda başkanlığımızı yapan Mücahit Fındıklı’nın ciddi emekleri var. Ondan sonrada biz burada ciddi emekler sarf ettik. Yeri geldi saatlerce evrak imzaladık. Türkiye’de örnek bir organize bölgesi kurduk. Sektörel dağılıma baktığımızda 2. Organize Sanayi Bölgesi çeşitlilik arz eden bir organize sanayi bölgesi oldu. İnşallah yüksekokulumuzu da buraya kuracağız. Üniversitemize yer tahsis ettik. Yüksekokulu buraya kurup, sanayicilerimizin isteği doğrultusundaki bölümleri de açarsak, inanıyorum ki bu organize sanayi bölgesi daha da güçlenecek ve büyüyecektir” şeklinde konuştu.

“Yeni girişimci kazandırma noktasında farklılık yaratacaktır”

Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan ise, 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan İŞGEM’in Malatya’da yeni girişimci kazandırma noktasında bir farklılık yaratacağına inandığını ifade etti.

Alan, girişimcilik konusunda Türkiye’de önemli çalışmaların yapıldığını kaydederek, “Ülkemiz son 30 yıldır girişimcilik konusunda önemli mesafeler aldı. İhracat kalemimizde artış sağlandı. Bu iyileşmede devletimizin girişimcileri ve sanayicilerini destekleme hamleleri önemlidir. Özellikle son dönemde bölgesel anlamda kalkınma ajansları, tarımsal-kırsal destekleme fonları ile KOSGEB’in verdiği destekler bir sinerji oluşturmuştur. Girişimcilerin desteklenmesi yanında yeni girişimcilerin yetişmesi de önemlidir. Bu noktada İŞGEMlerden faaliyetleriyle yeni girişimcilerin sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve İŞGEM projelerinin başarılı olması gerekmektedir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 2. Organize Sanayi Bölgesi İş Geliştirme Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.