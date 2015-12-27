Malatya’da bazı belediye başkan adayları seçimi rakiplerine, 2, 5, 7, 8 oy fark atarak kazandılar.

Malatya’da en ilginç seçim sonucu Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe kasabasında yaşandı. Gökçe beldesindeki seçimde MHP adayı Hasan Hüseyin Doşer 190, AKP adayı Eşref Aydın ise 188 oy aldı. MHP’li aday 2 oy farkla başkan seçildi.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca beldesindeki seçimde MHP adayı İbrahim Demirkaya 379 oy, AKP adayı Mehmet Altıntop ise 374 oy aldı. MHP’li aday 5 oy farkla başkan seçildi.

Darende ilçesinin Yenice kasabasındaki amca çocukları arasında geçen seçim yarışında SP adayı Ufuk Yücel 623 oy, AKP adayı Mehmet Yücel ise 616 oy adlı. SP’li aday 7 oy farkla belediye başkanı seçildi. Darende’nin Ağılbaşı beldesindeki nefesleri kesen seçimde ise ÖDP adayı Cengizhan Kılınç 380 oy, CHP adayı Ali Rıza Karaca ise 372 oy aldı. ÖDP adayı 8 oy farkla başkan seçildi.

Doğanşehir’in Söğüt beldesinde de AKP adayı Mesut Sülü 792 oy, SP adayı Nazım Güneş ise 779 oy aldı. AKPli aday 13 ay farkla başkan oldu. Kuluncak ilçesinin Sofular beldesinde de AKPli aday Kamil Çelik 199 oy, MHP’li aday Abdurrahman Yıldırım 180 oy aldı. AKPli aday 19 oyla belediye başkanı seçildi.