Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

2 Polis Tutuklandı, 1 Öğretmen Gözaltında

2 Polis Tutuklandı, 1 Öğretmen Gözaltında
  • 16.05.2017
  • 0

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında 1 emniyet amiri ile 1 komiser tutuklanırken, 1 öğretmen ise gözaltına alındı.

Malatya’da FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 1 ihraç  Emniyet Şube Müdürü Emniyet amiri ile 1 Komiser  Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce terör örgütünün şifreli mesajlaşma programı ByLock kaydı bulunması sebebiyle tutuklandılar.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle 1 özel okul öğretmeni  ise KOM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten konuya ilişkin şu açıklama yaptı:

“Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle 1 Özel okul öğretmeni gözaltına alınmıştır.

FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan 1 ihraç Şube Müdürü ve 1 Komiser 2. Ağır Ceza Mahkemesince Terör Örgütünün şifreli mesajlaşma programı ByLock kaydı olmaları sebebiyle duruşma sonrası tutuklanmışlardır.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."