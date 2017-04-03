2 Sezonda Malatya Amatör Futbolunun Zirvesi

Malatya 1. Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden ilçe takımları arasında yer alan Arguvan Belediyespor, Play-Off grubunu 7 puanla zirvede tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti. Türküleriyle ünlü Arguvan İlçesi’nin iki yıl önce kurulan futbol takımı, üst üste yakaladığı başarılarla adından söz ettirirken, gözünü BAL Ligine çevirdi.

Malatya amatör futbolunda kalite her geçen yıl daha da artıyor. BAL Ligi hedefiyle yola çıkan takımlar, kadrolarını güçlendirirken, ligdeki her maç final havasında geçiyor. Ligde 2016-2017 sezonu geride kalan haftada oynanan Play-Off karşılaşmalarıyla tamamlandı. Grubu 7 puanla zirvede tamamlayan Arguvan Belediyespor, şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarıya imza attı. Malatya’nın en şirin ilçelerinden olan Arguvan’da, Arguvan Belediyesi tarafından iki yıl önce kurulan takım önce 2. Amatör Büyükler Ligi’nde, daha sonrada Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon oldu.

Bir sezon arayla üst üste şampiyonluğu elde eden mavi beyazlılar, Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u beklemeye başladı. Arguvan Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un 3. Lige yükselmesi halinde direkt olarak BAL Ligi’ne yükselecek. Mavi beyazlılar, Yeşilyurt Belediyespor’un 3. Lige çıkamaması halinde ise Malatya’nın BAL Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile baraj maçı oynayacak.

Ligde başarılı bir sezon geçiren ve kadrosunu Malatya’da daha önce profesyonel takımda oynayan futbolcularla kuvvetlendiren Arguvan Belediyespor, Play-Off Grubu’nda aldığı başarılı sonuçların ardından ara vermeden hazırlıklara başladı. Arguvan Belediyespor’un , Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un durumuna göre baraj maçı oynayıp oynamayacağı kesinleşecek ancak mavi beyazlılar işini şansa bırakmak istemiyor.

ŞAMPİYONLUK KOLAY GELMEDİ

Arguvan Belediyespor, Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, Telekomspor, 44 Malatyaspor, Akçadağspor, Ataköyspor, Demirspor ve Sanayispor ile aynı grupta yer aldı.

Ligin ilk haftasında 44 Malatyaspor’u gol düellosuna sahne olan karşılaşmada 4-3 yenen mavi beyazlılar, ikinci maçta Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Üçüncü maçında Ataköyspor’a 4-1 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Arguvan Belediyespor, dördüncü hafta Sanayispor’u 2-1 yendi ve yeniden moral buldu. Beşinci haftada Demirspor ile 1-1 berabere kalan Arguvan ekibi, altıncı haftada deplasmanda Akçadağspor’u 3-1 yendi. Arguvan Belediyespor, ligin yedinci haftasında Telekomspor’u 1-0 yendi ve ligin ilk yarısını 14 puanda tamamladı.

Arguvan Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında 44 Malatyaspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. 9’ncu haftada Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile 2-2 berabere kalan mavi beyazlılar, 10’ncu haftada Ataköyspor’u 5-2 yendi.

Grup’ta 11’nci haftada Sanayispor’u 1-0 mağlup eden Arguvan temsilcisi, 12’nci haftada Demirspor’a 1-0 yenildi ve Play-Off’a kalma yolunda yara aldı.

Arguvan Belediyespor, 13’ncü haftada Akçadağspor’u 3-0, son haftada ise Telekomspor’u 5-1 yenerek, grubunu ikinci sırada tamamladı ve adını Play-Off’a yazdırdı.

PLAY-OFF’TA 2 GALİBİYET, 1 BERABERLİK ALDILAR

Arguvan Belediyespor, Play-Off grubunda 1932 Malatyagücü, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ve 1966 Malatya Gençlik Spor takımlarıyla mücadele etti.

İlk maçında 1932 Malatyagücü ile 1-1 berabere kalan Arguvan Belediyespor, ikinci maçında Hekimhan Belediyesi Girmanasporu 3-1 yendi ve büyük bir avantaj yakaladı.

Play-Off grubundaki son maçında 1966 Malatya Gençlik Spor’u 4-3 yenen mavi beyazlılar, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor’un 1932 Malatyagücü’nü 7-5 mağlup etmesiyle beraber netice maçı oynamadan şampiyonluğa ulaştı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi