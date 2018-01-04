2.Transfer Dönemi Başlıyor
2017-2018 Futbol Sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi 4 Ocak 2018 Perşembe günü başlıyor. 2. Transfer ve Tescil Dönemi 31 Ocak 2018 tarihinde sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil Dönemi ise, 17 Haziran 2017 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2017 tarihinde sona ermişti.
Yeni Malatya Gazetesi
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