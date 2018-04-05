‘Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ Kuruluyor

Bakan Tüfenkci ve AKP Malatya milletvekilleri ikinci üniversite için kanun teklifi verdi..

Hükümetin son dönemlerdeki seçim kampanyaları sırasında vaad ettiği ‘Malatya’ya 2. Devlet Üniversitesi’ konusunda ilk defa somut adımlar atıldığı ve yeni üniversitenin kuruluşuna ilişkin YÖK tarafından kanun tasarısı hazırlanırken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve diğer milletvekillerinin imzasıyla kanun teklifi verildiği bildirildi. ‘Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ adını taşıyacak İkinci üniversite müjdesinin Turgut Özal’ın ölüm yıldönümünde, 17 Nisan’da düzenlenecek anma törenlerinde verileceği belirtiliyor.

Hükümet YÖK’e kanun tasarısı taslağı hazırlattı

İkinci devlet üniversitesinin kuruluş kanunu için, hükümet, Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) talimat vererek ikinci üniversitenin kuruluşunu ve içeriğini öngören bir kanun tasarısı taslağı hazırlattı.

Taslak üzerinde çalışan hükümet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmak üzere, “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” başlıklı bir kanun tasarısı hazırladı.

Hükümetin kanun tasarısı; Malatya’da, Malatya Turgut Özal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmasını öngörüyor. Tasarıya göre, Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi’ne bağlı olarak akademik faaliyetlerini yürüten bazı fakülte ve meslek yüksek okulları ile ilk defa kurulacak fakültelerden oluşacak.

Hükümet tasarısında, şu anda İnönü Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermekte iken, yeni üniversiteye bağlanacak olan fakülte ve meslek yüksekokulları şunlardan oluşuyor: Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Battalgazi Meslek Yüksek Okulu ve Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu. Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu dışında, İnönü Üniversitesi’nden alınıp, yeni üniversiteye bağlanacak akademik birimlerin tamamı İnönü Üniversitesi Battalgazi Kampüsü’nde bulunuyor.

Tasarıya göre, Turgut Özal Üniversitesi’nde ilk defa kurulacak olan akademik birimler ise; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden oluşuyor.

Üniversite yerinin belirlenmesi için YÖK’ten heyet gelecek

Bu arada Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerleşkesinin belirlenmesi için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan bir teknik heyetin Malatya’ya geleceği de öğrenildi. Heyetin, kanun tasarısı içeriğine göre, yeni üniversiteye bağlanacak akademik birimlerin büyük bölümünün yerleştiği Battalgazi Kampüsü başta olmak üzere, bazı alternatif alanları inceledikten sonra YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a sunulmak üzere bir rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Çalık: Kanun teklifi verdik

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, YÖK tarafından hazırlanan tasarı ile birlikte kanun teklifi verdiklerini belirterek “Şu anda değişik illerden de üniversite talepleri var. Sanıyorum bu talepler değerlendirildikten sonra konu netleşecek” dedi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com