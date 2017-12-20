2 Yankesiciye Tutuklama

Evkur Yeni Malatyaspor ile 2-1 yendiği rakibi Galatasaray, Malatya’da oynanan maçtaki ‘saha olayları’ gerekçesiyle, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkedildiler. TFF Hukuk Müşavirliği, iki takımla ilgili sevkle ilgili şu...