2 Yankesiciye Tutuklama
Malatya’da 6 ayrı işyerinden yankesicilik suretiyle hırsızlık yapmakla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya il merkezinde 6 ayrı işyerinden yankesicilik yoluyla meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin geniş çaplı soruşturma yürütüldü.
Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma ve araştırma sonucunda hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen M.K. (23) ve M.K. (19) adlı şüpheliler yakalandı.
Asayiş Şubesi’nde işlemleri tamamlanan her iki şüpheli Adliyeye sevk edildi. Malatya Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan her iki şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."