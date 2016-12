“2. Yarı Herşey Farklı Olacak”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Bazen daha yükseğe sıçramak için geri çekilmek gerekiyor. İkinci yarı her şey çok daha farklı olacak” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, “Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Kaybettiğimiz maçlara baktığımızda Göztepe maçı hariç kötü oynadığımız ya da mücadele etmediğimiz bir maç yok. Tamamen futbolun talihsizliği var. Bazen şansızlık kelimesini kullanıyoruz ama şansızlığı ben kullanmak istemiyorum. Çünkü şans denilen şey insanın aklıyla, bileğinin gücüdür. Siz o topa iyi vurmuşsanız, top gider gol olur. Gol olmamışsa bunu şansızlıkla adlandıramazsınız” diye konuştu.

“BU DURUMU DÜZELTECEK OLAN YİNE BİZLERİZ”

Ravcı, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Hiçbir bahanenin arkasına sığınacak durumda değiliz. Futbolda hiçbir bahaneyi de kabul etmiyorum. Bir kötü gidişat var. Ama hiçbir zaman umutsuzda değiliz. Her zaman söylediğimiz gibi oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Çünkü şunu kesin biliyoruz, umudumuzu kaybettiğimiz an her şeyimizi kaybetmiş oluruz. Bu kötü gidişattan bizleri yine düze çıkaracak olan oyuncularımızdır. Bazen daha yükseğe sıçramak için geri çekilmek gerekiyor. Geri çekilip sıçradığınızda daha büyük bir mesafe kaydediyorsunuz. Tabi geriye çekilme derken, bilerek geriye çekilmiyoruz. Bu durumu düzeltecek olan yine bizleriz. Futbolcu kardeşlerimizin kendilerine inanması gerekiyor. Çünkü biz, onlara sonuna kadar inanıyoruz. En kısa zamanda bu durumdan çıkmamız gerekiyor.”

“DEVREYE MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ”

Ligin son haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Ravcı, “Orada da hava şartlarından dolayı çok iyi bir sahada oynayamayacağımız açık ve net. Ama elimizden geleni yapıp, en azından devreyi puan ya da puanlarla kapatmak istiyoruz. İkinci yarı her şey çok daha farklı olacak. Buna inanabilirsiniz. Boluspor maçında da elimizden geleni yapıp, en azından moralli bir şekilde devreyi kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

KAMP PROGRAMI

Kamp çalışmaları hakkında da bilgiler veren Ravcı, “Boluspor maçından sonra Bolu’da iki günlük bir çalışmamız olacak. Boluspor maçından sonra orada kalmaya devam edeceğiz. Daha sonra oyuncularımız izne çıkacaklar. 2 Ocak’ta kampımız Antalya’da başlayacak” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi