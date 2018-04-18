2 Yaşındaki Çocuk Kazada Öldü

Malatya’da yol üzerinde kurulan taziye çadırında oturan annesinin elini bırakarak dışarı çıktığı iddia edilen 2 yaşındaki çocuk minibüsün çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza, Taştepe Mahallesi minibüs güzergahı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; mahalledeki bir cenaze nedeniyle minibüs güzergahı üzerinde yolun tek şeridine kurulan taziye çadırında annesi ile bulunan 2 yaşındaki Elif Su Demir adlı çocuk, taziye çadırında dışarı çıktığında, o esnada diğer yol şeridinde geçmekte olanbir minibüsün çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adı öğrenilemeyen minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com