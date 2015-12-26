”2 Yıl Önce Gelmişti..”

İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ermeni asıllı Malatyalı gazeteci yazar Hrant Dink’in, Malatya’nın Salköprü Mahallesi’nde bulunan ve 7 yaşındayken ayrıldığı evlerini, en son 2 yıl önce gelip ziyaret ettiği belirtildi. Bu arada, Malatya’da çeşitli kuruluşlar, cinayeti kınadılar..

2 YIL ÖNCE GELMİŞ..

İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink’in Malatya’da doğduğu evin şu anda kirada bulunduğu belirtildi. Dink’in 2 yıl önce Malatya’ya gelerek doğduğu mahalleyi gezip, Ermeni Mezarlığı’nı ziyaret ettiği bildirildi.

Öldürülen Hrant Dink’in doğduğu yerin Salköprü Mahallesi olduğunu belirten Salköprü Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez, halen ayakta duran eski kerpiç evi göstererek, Hrant Dink’in burada doğduğunu söyledi. Dönmez, Hrant Dink’in babasının Malatya’da vefat ettiğini söyledi.

Dink ailesinin komşusu olan Zahire Kayacan, Dink ailesinin İstanbul’a gittiğini ve ölenlerin ise Malatya’daki Ermeni Mezarlığı’na defnedildiğini kaydetti. Dink ailesinin eski komşusu Yavuz Salman ise, Kendisini Hrant Dink’in babasını tanıdığını söyleyerek, babasının çatı ve marangoz gibi işlerle uğraştığını ifade etti.

Hrank Dink’in doğduğu evde şuanda kiracı olarak oturan Ali Seydi Deliktaş’ın eşi ise Hrant Dink’in 2 yıl önce Malatya’ya geldiğini belirtti.

Kiltepe’deki Ermeni Mezarlığı’nın bakım ve korumasında görevli Ayşe Arıcı adlı kadın ise, Hrant Dink’in 2 yıl önce mezarlığa ziyarette bulunduğunu kaydetti.

11 KURULUŞUN ORTAK AÇIKLAMASI..

Dink cinayetine Malatya’daki İHD, Mazlum Der, KESK, DİSK, CHP, ÖDP, DTP, Emek Partisi, ESP, HÖC ve DHP’den ortak tepki geldi.

Soykan Parkı’nda bu kuruluşların temsilcisi biraraya geldi, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından ortak tepkiyi içeren bildiriyi İHD Şube Başkanı Şenel Karataş okudu.

Bildiride, “Türkiye son dönemde sokaklarda geliştirilen linç girişimleri ile kendi gibi düşünmeyen herkesi yok etmeyi meşru gören anlayışlarla gericiliğin, şovenizmin ve faşizan düşüncelerin yaşamı ablukaya almaya çalıştığı bir süreçten geçiyor.

Hrant Drink’in öldürülmesinin sorumlusu dün Susurluk’ta ceteleri kurşun sıkan da yiyen de şereflidir diyerek savunanlyarla bugün toplumu ablukaya almaya çalışan linç kültürünü milli hassasiyet olarak adlandırarak kutsayan anlayışlardır.

Hrant Drink’e sıkılan kurşun Türkiye’de eşit ve özgürce yaşamak isteyen, tek tip olmayı reddeden buna karşı mücadele eden bütün insanlara sıkılmıştır. Bu nedenle geleceğimizi karartmak isteyen, Türkiye’yi tümüyle gericiliğin, faşizmin, tek tipliliğin ve korkunun hakim olduğu bir ülke haline getirmek isteyen ırkçılara gericilere izin vermeyeceğiz…” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pazar günü de 16.00’da Soykan Parkı’ndan Dink’in doğduğu yer olan Çavuşoğlu Mahallesi’ne kadar yürüneceği, burada bir basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

ADD’NİN TEPKİSİ..

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Ali Ekber Tunçdemir, Dink’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dinkin menfur bir suikaste kurban gitmesi, Türkiye ve demokrasimiz için korkunç bir kayıptır. Düşünceyi ifade etme özgürlüğü ve evrensel barışın sağlanmasına katkıda bulunan insanlara yapılan bu suikast, tüm ülkemizin huzuruna ve barış ortamına vurulmuş büyük bir darbedir.

Ülkemiz adına kaygılarımız derinleşmiş bulunmaktadır Bu suikastla, Batı kamuoyuna İşte görüyor musunuz Türkler Ermenileri öldürmeye devam ediyor ve bu Türklerin Ortadoğuya karşı, Kuzey Iraka karşı bir takım emelleri vardır, bunlar durdurulmalıdır, bunların önü kesilmelidir mesajı verilmek istenmiştir. Türkiyeye yönelik Kerkük merkezli ve Ermeni soykırımı merkezli bir operasyon yürütülmektedir. Bunlar aynı operasyondur. Dinkin öldürülmesiyle bu kapsamda bir görev yerine getirilmiştir.

Bu cinayet Emperyalist kaynaklı bir cinayettir ve Türkiyeyi bölme operasyonunun bir parçasıdır. Bu alçakça saldırının Türkiye Cumhuriyetine ve ülke içi barışa vereceği zarar açıkça ortadadır.

Türkiyeyi seven hiç kimse terörden medet umamaz. Şiddet ve terör hiçbir zaman, hiçbir sorunun çözümleyicisi olmamıştır ve olmayacaktır. Katillerin derhal bulunarak adalete teslim edilmeleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin boyun borcudur. Demokrasiden , düşünce özgürlüğünden ,barıştan yana olan herkesin bu sorumluluğu duyumsaması ve ülkemizin bütünlüğüne sıkılan bu kurşunların hesabını sorması gerekir.

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi olarak bu cinayete ortam hazırlayanları ve işleyenleri şiddetle kınıyor; başta Hrant Dink’in ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin,basın mensuplarının ve halkımızın acısını paylaşıyoruz.”

GAZETECİLER DERNEĞİ..

Malatya Gazeteciler Derneği, Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink’in İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülmesi olayına tepki göstererek, yaşanan durumun ülkedeki istikrarı bozmaya yönelik bir hareket olduğunu açıkladı.

Malatya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Çekin, yaptığı yazılı açıklamada, “Malatyalı bir gazeteci arkadaşımızı, bir fikir adamını bir aydınımızı daha menfur bir saldırı sonucu kaybettik. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, A. Taner Kışlalı gibi Hrant Dink’i de; tahrik için, ülkemizi zora sokmak, istikrarı bozmak için kurşunladılar. Tertipçilerinin arkasında Türk milleti düşmanlarının bulunduğundan asla şüphemiz yoktur. Devletimizin tezgahlanan bu çirkin oyunları bozacağına olan güvenimiz tamdır. Milletimizin ve bütün basın camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Bu arada Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mikail Pelit de, cemiyet merkezinde düzenlediği basın toplantısında Hrant Dink’in öldürülmesine tepki gösterdi.

Ayrıca, MÜSİAD Malatya Şubesi’nin kongresine katılan Malatya Belediye Başkanı Cemal Akın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mücahit Fındıklı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de, Hrant Dink’in öldürülmesini kınadılar.