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Malatya Haber -

20 Askeri Personel Acil Servise Kaldırıldı!..

20 Askeri Personel Acil Servise Kaldırıldı!..
  • 20.07.2017
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne dün gece saatlerinde 20 askeri personelin karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile başvurduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada “19.07.2017 günü saat:22.30-00.00 saatleri arasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine 20 Askeri personel karın ağrısı, mide bulantısı, kusma şikâyeti ile başvurmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada daha sonra; “Rahatsızlanan 13 Asker; Çakmak Kışlası, 6 Asker Altay Kışlası, 1 Asker ise Kara Havacılık Hizmet Destek Biriminden gelmiştir. Genel durumları iyi olan Askerlerin ilk muayenelerinin ardından müşahedeye alınarak gerekli tetkikleri yapılarak tedavilerine başlanılmıştır. Hastalara sıvı kaybından dolayı, sıvı desteği yapılarak medikal tedavi verilmiş, tahlil için numuneler alınmış olup, herhangi bir gıda zehirlenmesi düşünülmemektedir.

Tedavilerinin ardından genel durumları düzelen hastalar 04.00 itibari ile taburcu edilmiştir.    Kamuoyunun bilgilerine sunulur.” denildi.

(Bülten)

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Yorumlar
  1. 44malatya dedi ki:
    21 Temmuz 2017, 19:32

    Birilerini.elestirmek.sucmu..surekli.askerler.yemekten.veys.baska.seyden.hastanelik.oluyorlar.bunda.bir.neden.var.onun.icin.yorum.yapiyoruz

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  2. Ramazan dedi ki:
    21 Temmuz 2017, 16:38

    Malatya nın yarısı salgından hasta Büyükşehir becerdi sular pis

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  3. Hakan dedi ki:
    21 Temmuz 2017, 11:58

    3 milyon Suriyeliye bak ama 20 tane mehmetcigine bakma. Ne ilginç. Bu gariban halkın evlatları vatanı için nöbet tutsun ama eli silah tutan Suriyeliler esenlik kartı ile alışveriş yapsın, hastanede öncelik sağlansın. Ne güzel yaaa

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