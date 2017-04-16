20 Metrelik Kuyuya Düştü, Boğuldu
Kale ilçesinde bahçesindeki su kuyusuna düşen 65 yaşındaki şahıs boğularak hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.40 sularında Kale ilçesinin Erenli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; bahçesinde çalışmaya giden 65 yaşındaki Vahap Bağ adlı vatandaş, burada çalışırken 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, burada 20 metre derinliğinde olan ve içerisi 10 metre yükseklikte su ile dolu olan kuyunun içerisine girdiler.
Çalışmalar sonucunda kuyudan çıkartılan Vahap Bağ’a müdahale eden 112 acil servis ekipleri, şahsın ölmüş olduğunu tespit ettiler.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Erenli mahallesinin Battalgazi’ye bağlı olduğundan haberi olmayan Ey Malatyahaber!