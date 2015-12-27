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Malatya Haber -

20 Muhtarın Vekili!

20 Muhtarın Vekili!
  • 27.12.2015
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Malatya’da 20 köyün muhtarı ortak sorunları olan sulama suyu konusundaki çalışmaları yürütmek üzere kendilerine ortak bir temsilci atadılar.

Malatya merkez Yaygın beldesi bölgesinde sulama suyuna çözüm için baraj yapılmasını sağlamak için çalışma yürüten köy muhtarları bu kez bir araya gelerek kendilerine ortak bir temsilci atadılar.

Yöre köyleri adına hareket etmek ve işleri takip etmek üzere 20 köy muhtarının mühürlediği belge ile Mehmet Nuri Alan adlı şahıs temsilci olarak atandı. Köy muhtarlarının mühürlediği belgede, “Malatya merkez köyleri tarımsal arazilerinin sulanması ile ilgili olarak başlatılmasını istediğimiz sulama suyu projesinin faaliyete geçirilmesi ve bu projelendirmenin yürütülmesi noktasında merkez köylerin muhtarları adına hareket etmek üzere yöre sakinlerinden Mehmet Nuri Alan tarafımızdan yetkilendirilmiştir”

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