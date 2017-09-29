“20 Senelik Futbol Geçmişimiz Var”

Süper Ligin yedinci haftasında 1 Ekim Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp, hem yeni stadındaki ilk galibiyetini almak hem de milli takım arasına moralli girmek istiyor.

Ligde geride kalan 6 hafta sonunda 7 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu’nda 1 Ekim Pazar günü 14.00’da Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Ligin altıncı haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2 yenerek, ligdeki ikinci galibiyetini alan sarı kırmızılılar, sahasında Atiker Konyaspor’u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Hafta içerisinde takımın başına geçen ve teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulu ile ilk maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

12 GOL ATIP, 13 GOL YEDİLER

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 6 maçta rakip ağlara 12 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Ligde yaptığı 6 maçın 5’inde rakip ağları havalandırmayı başaran sarı kırmızılılar, toplamda 12 kez gol sevinci yaşadı. Osmanlıspor’a 3, Antalyaspor’a 1, Kasımpaşa ve Bursaspor’a ikişer, Kardemir Karabükspor’a 4 gol atan Malatya temsilcisi, sadece Demir Grup Sivasspor mücadelesinde suskun kaldı.

Malatya ekibi, yaptığı 6 lig maçında toplam 13 gol yedi. Sarı kırmızılılar, Osmanlıspor ve Antalyaspor müsabakalarında birer, Demir Grup Sivasspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında ikişer, Kasımpaşa mücadelesinde 3, Bursaspor maçında da kalesinde 4 gol gördü.

BULUT İLK MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYOR

Bursaspor ile Kardemir Karabükspor karşılaşmalarına Ali Ravcı-Hakan Çalışkan önderliğinde hazırlanan futbolcular, hafta içerisinde takımın yeni teknik patronu Erol Bulut ile hazırlıklarını yaptı. Yardımcı antrenörlük görevinin ardından teknik direktör olarak Evkur Yeni Malatyaspor’un başında ilk maçına çıkacak olan Bulut, ilk maçından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Futbolcularla iyi bir diyalog içerisinde olan ve çalışmalar esnasında oyuncularla yakından ilgilenen Bulut’un Atiker Konyaspor karşısına çıkaracağı kadroyla ilgili sportif direktör Ali Ravcı ve oyuncu izleme hocası Hakan Çalışkan ile görüşmesi bekleniyor.

Milli takım arasına moralli girmek isteyen Bulut, verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip, futbolcularla arasındaki diyalogu daha da geliştirmek istediği öğrenildi.

“İYİ BİR KADROMUZ VAR”

Yardımcı antrenörlük deneyimi sonrası teknik direktör olarak Evkur Yeni Malatyaspor’un başına geçen Bulut, mevcut kadronun hedefe müsait olduğunu, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Bulut, futbolculuk ve yardımcı antrenörlük dönemlerinde kendisini geliştirme fırsatının olduğuna vurgu yaparak, “20 senelik futbol geçmişimiz var. 5 senelikte yardımcı hocalık geçmişimiz var. 5 sene içerisinde çalışarak, kendimi geliştirme zamanım oldu. Yeni Malatyaspor olarak sahada az hata yaparak, elimize geçen fırsatları da en iyi şekilde değerlendirip, maçlarımızı puan ya da puanlarla bitirmek zorundayız. Onun üzerine çalışmalarımızı yapacağız. Hem defans hem de hücum anlamında kendimizi geliştireceğiz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi