200 Keklik Doğaya Bırakıldı
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta, Orman İşletme Şefliğinin organizesi ile çiftliklerde yetiştirilen keklikler doğaya bırakıldı.
Elazığ ilinde özel olarak yetiştirilen 200 adet keklik Orman İşletme şefliği tarafından teslim alınarak Yeşilyurt ilçesinde düzenlen Kekliklerin doğaya salıverilmesine, Kaymakam Nesim Babahanoğlu, Orman İşletme Şefi Yusuf Müjdeci, Tarım İlçe Müdürü Ramazan Özerdem ve köylüler katıldı.
Meşe ağacına zarar veren böcekler ve kene popülasyonunu azaltıp kene ile biyolojik mücadele de büyük rol oynayan kekliklerin özellikle av yasağı olan bölgelerde salınmasına dikkat edildi.
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