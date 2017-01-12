200 Metre Yerine 14 Km. Dolaştırılıyorlar!

TCDD tarafından Topsöğüt Mahallesi ile Yeşiltepe arasındaki tali yolda açılan bir hemzemin geçidin kapatılması vatandaşların 200 metrelik mesafe için 14 kilometre güzergahı kullanmasına ve tepkilerine yolaçıyor.

TCDD’nin Yeşiltepe ile Topgsöğüt arasındaki hemzemin geçide üst geçit yapma çalışmaları devam ediyor. Ancak, bu çalışmalardan dolayı Yeşiltepe ile Topsöğgüt arasındaki yol kapalı tutuluyor. Vatandaşlar ise Yeşiltepe Cumhuriyet Mahallesi Günaydın Sokak karşısında geçici olarak açılan hemzemin geçidini kullanıyor.

TCDD’nin, Günaydın Sokak girişindeki hemzemin geçit kaçak olduğu gerekçesiyle fiziki engeller koyarak kapatması, vatandaşları 200 metrelik mesafeye ulaşmak için yaklaşık 14 kilometrelik güzergahı kullanmasına yol açıyor.

“KENDİ HEMZEMİN GEÇİTLERİ VAR AMA!..”

Bölge sakinleri; “TCDD kullanmış olduğumuz hemzemin geçidin yanında üst geçit yapıyor. Buranın inşaatı bitene kadar kontrollü olarak burayı kullanmamıza ya müsaade etmeli, ya da uzun bir süreden beri inşaatı süren üst geçidi tamamlayarak hizmete vermeli. Ayrıca, kullanmış olduğumuz hemzemin geçide yaklaşık 500 metre mesafede TCDD kendi lojmanlarına ulaşmak içinde standartlara uymayan hemzemin geçit kullanmaktadır ve burayı vatandaşın kullanmasına izin vermemektedirler. Kendileri için problem olmayan hemzemin, vatandaşın üst geçit inşaatından dolayı kullanmak zorunda bırakıldığı hemzemin geçit neden problem yapılıyor.” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdiler.

Vatandaşlar, “200 metrelik mesafeyle ulaşımımızı sağlayabilecekken, şehirdeki işimize, hastaneye, okula gitmek için Sivas yolundan dolaştırılmak suretiyle 14 kilometrelik güzergahı kullanmak zorunda bırakılıyoruz.TCDD, buradaki vatandaşların ya ulaşımına bir çözüm bulmalı, ya da inşaatı uzun bir süreden beri devam eden üst geçidi hizmete açmalı.” diye konuştular.

Vatandaşlar, Vali Mustafa Toprak’ın konuyla ilgilenerek bu sorunlarını çözmesini istediler.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com