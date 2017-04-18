EYMS Tel Tel Döküldü.. İnönü’de Eziyet Akşamı.. 1-2

Evkur Yeni Malatyaspor, şampiyonluk mücadelesindeki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor’a İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. Yaklaşık 80 gün sonra Malatya’da taraftarlarının karşısına çıkan EYMS, başta defans olmak üzere tüm hatlarıyla döküldüğü karşılaşmada rakibi karşısında açık farklı mağlubiyetten kurtulurken, 75’inci dakikada Eren’in kırmızı kart görmesiyle kalan süreyi 10 kişi tamamladı. EYMS, attığı tek golü de rakip takım oyuncusu Akaminko’nun “şaşkınlığı” Ayite’nin “uyanıklığı” ile Ahmet Aras’ın ayağından kazandı. Bu golle toparlanır gibi olan ve defansa çekilen rakibinin üzerine yüklenmeye başlayan EYMS, son vuruşlarda becerikli olamayınca sahadan mağlup ayrıldı.

HAKEMLER: Ali Palabıyık (Ankara), Mehmet Cem Satman (Ankara), Kerem Ersoy (İstanbul), 4. Hakem- Alper Ulusoy (İzmir)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı, 3. Sedat Ağçay, 7. Mıchael Pereıra, 10. İrfan Başaran (Dk.46 99. Jonathan Serge Folly Ayıte) , 11. Eren Tozlu, 16. Sadık Çiftpınar, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 20. Murat Akça, 77. Ferhat Kiraz (Dk.72 19. Sunday Mba), 88. Murat Yıldırım (Dk.83 39. Ahmet Aras)

YEDEKLER:18. Hakan Canbazoğlu, 4. Mehmet Sak, 5. Yiğitcan Erdoğan, 19. Sunday Mba, 39. Ahmet Aras, 61. Rahman Buğra Çağıran, 99. Jonathan Serge Folly Ayıte

TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz

ESKİŞEHİRSPOR:25. Ruud Jorge Boffın, 4. Hasan Hüseyin Acar (Dk.79 6. Dorukhan Toköz), 8. Uğur İnceman, 9. Axel Meye Me Ndong (Dk.70 11. Chıkeluba Francıs Ofoedu), 10. Erkan Zengin, 20. Osman Tarık Çamdal, 30. Jerry Akamınko, 41. Hakan Çinemre, 50. Hürriyet Gücer, 65. Kamil Ahmet Çörekçi, 80. Bruno Ferreıra Mombra Rosa

YEDEKLER: 33. Kayacan Erdoğan, 6. Dorukhan Toköz, 7. Mehmet Murat Uçar, 11. Chıkeluba Francıs Ofoedu, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Kaan Kanak, 61. Ramazan Övüç

TEKNİK SORUMLU: Mustafa Denizli

GOLLER: Dk. 19 Erkan Zengin-Penaltı ve Dk.54 Bruno (Eskişehirspor), Dk.87 Ahmet Aras (E.Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.75 Eren Tozlu (E.Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 13 Ferhat Kiraz, Dk. 18 Ertaç Özbir, Dk. 34 Caner Arıcı, Dk. 76 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+4 Ahmet Aras (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 48 Bruno Mezenga, Dk. 65 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 87 Hürriyet Gücer, Dk. 90+2 Boffin (Eskişehirspor)

Dakika 3: Kamil Ahmet’in sağdan taşıdığı topu kaleye gönderdi. Cılız şut Ertaç’ın kontrolunda auta çıktı.

Dakika 7: Meye uzaktan kaleyi yokladı, üstten aut.

Dakika 8: Caner’in ara pasında Eren hareketlendi, Eskişehirspor defansı araya girerek tehlikeyi savuşturdu.

Dakika 9: İrfan’ın sağdan kullandığı korner atışından gelen topa arka direkteki Dialiba voleyi vurdu, top yandan auta çıktı.

Dakika 11: Caner’in sağdan pasında Eren Tozlu topa istediği gibi dokunamadı. Seken top Eren’de kaldı. Bu oyuncu, Pereira’ya çıkardı. Pereira vurdu, Uğur’dan dönen topa İrfan vurdu, üstten aut.

Dakika 12: Uğur’un sert şutunda Murat’ın sırtına çarpan top kornere çıktı, sonuç yok.

Dakika 18: Eskişehirspor atağında sağdan gelen ortada, Bruno defansın arkasına sarktı. Kaleci Ertaç’ın top geçtikten sonra gereksiz yere bu oyuncuya elle yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.

Dakika 19: Eskişehirspor’un penaltı atışını Erkan Zengin kullandı ve Ertaç’ın altından topu filelerle buluşturdu:0-1

Dakika 26: İrfan’ın orta alanın ortasından kullandığı serbest vuruşta Sedat topa yükseldi, ancak vuramadı. Dönen topa Dialiba vurdu, bu kez defanstan döndü.

Dakika 28: Yeni Malatyaspor bu dakikada yüzde 100’lük bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan Pereira tarafından ortalanan topa Eren yükselerek vurdu ve top üst direkten dönüp 6 pastaki Dialiba’nın önüne düştü. Bu futbolcu, bomboş kale yerine topu üstten auta göndererek saç baş yoldurdu.

Dakika 30: Sedat’ın ortaladığı topa Eren kafayı vurdu, kaleci rahatlıkla aldı.

Dakika 34: Eskişehir atağında Meye’yi, cezaalanına girerken Caner faulle durdurdu. Kazanılan serbest atışı Erkan Zengin kullandı ve kaleci Ertaç’ın seyrettiği top yan direğe çarparak oyun alanına döndü, defans uzaklaştırdı.

Dakika 35: Ferhat’ın soldan ortaladığı topa Dialiba ve Eren kafaya yükseldi. Arkaya açılan topu Pereira kaleye yolladı, şut yandan aut.

Dakika 36: Caner’in kullandığı taç atışından gelen topu İrfan Pereira’yı gördü. Bu futbolcunun yerden cılız şutu kalecide kaldı.

Dakika 38: Erkan Zengin soldan topu kaleye şutladı. Çok farklı şekilde aut.

Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı gösterdi.

45+1’de Yeni Malatyaspor, tüm hatlarıyla atakta iken, defanstan çıkarılan top Eskişehir kontraatağına dönüştü. Meye’nin çıkardığı topa Erkan Zengin hamle yaparken, ayak koyan Sedat tehlikeyi kornerle önledi.

İlk yarı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle kapandı.

Dakika 46: Caner’in sağdan ortaladığı topa Ayite dokundu, yandan aut.

Dakika 51: Kamil Ahmet, orta alandan aldığı topu Bruno’ya gönderdi. Kaleci Ertaç’ı geçen Bruno açısını kaybetti, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dakika 54: Eskişehir atağında Erkan Zengin’in pasından gelen topla arka direkte buluşan Kamil Ahmet’in topu aktardığı Bruno, topu ağlara gönderdi: 0-2

Dakika 57: Ferhat’ın ortasında müsait pozisyonda önce Dialiba, sonra Ayite dokunamadı, kaleci topu aldı.

Dakika 60: Erkan Zengin’in pasından gelen topu Meye kaleye şutladı, üstten aut.

Dakika 62: Meye’nin sağdan pasından gelen topu arka direkteki Bruno kaleye göndermek istedi, yandan aut.

Dakika 64: Meye’nin sol çaprazdan şutunu kaleci Ertaç kontrol etti.

Dakika 69: Eren’in şutunda top Akamingo’ya çarpıp kornere çıktı. Ferhat korner atışında topu kimsenin olmadığı bölgeye atınca, ev sahibi takım bu fırsatı değerlendiremedi.

Dakika 73: Ofoedu’nun soldan ortasında arka direkte topa Erkan Zengin vurdu, aut.

Dakika 75: Yeni Malatyaspor’dan Eren Tozlu, rakibine sert hareketi nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Dakika 87: Bu dakikada orta saha civarındaki hakem atışında topu alan Sedat, rakip cezaalanının sol çaprazındaki Ayite’ye pas çıkardı. Eskişehirspor’lu Akaminko, gelen topa dokunmayıp bekleyince, topla birlikte hareketlenen Ahmet Aras’a çıkardı. Bu futbolcu vurdu ve golü kaydetti: 1-2

Hakem oynanmamış süre olarak 5 dakikayı gösterdi.

Karşılaşma 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Ferdi DURDU, Mehmet GÖRESİYE- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com