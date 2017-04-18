EYMS Tel Tel Döküldü.. İnönü’de Eziyet Akşamı.. 1-2
Evkur Yeni Malatyaspor, şampiyonluk mücadelesindeki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor’a İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. Yaklaşık 80 gün sonra Malatya’da taraftarlarının karşısına çıkan EYMS, başta defans olmak üzere tüm hatlarıyla döküldüğü karşılaşmada rakibi karşısında açık farklı mağlubiyetten kurtulurken, 75’inci dakikada Eren’in kırmızı kart görmesiyle kalan süreyi 10 kişi tamamladı. EYMS, attığı tek golü de rakip takım oyuncusu Akaminko’nun “şaşkınlığı” Ayite’nin “uyanıklığı” ile Ahmet Aras’ın ayağından kazandı. Bu golle toparlanır gibi olan ve defansa çekilen rakibinin üzerine yüklenmeye başlayan EYMS, son vuruşlarda becerikli olamayınca sahadan mağlup ayrıldı.
HAKEMLER: Ali Palabıyık (Ankara), Mehmet Cem Satman (Ankara), Kerem Ersoy (İstanbul), 4. Hakem- Alper Ulusoy (İzmir)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25. Ertaç Özbir, 2. Caner Arıcı, 3. Sedat Ağçay, 7. Mıchael Pereıra, 10. İrfan Başaran (Dk.46 99. Jonathan Serge Folly Ayıte) , 11. Eren Tozlu, 16. Sadık Çiftpınar, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 20. Murat Akça, 77. Ferhat Kiraz (Dk.72 19. Sunday Mba), 88. Murat Yıldırım (Dk.83 39. Ahmet Aras)
YEDEKLER:18. Hakan Canbazoğlu, 4. Mehmet Sak, 5. Yiğitcan Erdoğan, 19. Sunday Mba, 39. Ahmet Aras, 61. Rahman Buğra Çağıran, 99. Jonathan Serge Folly Ayıte
TEKNİK SORUMLU: İrfan Buz
ESKİŞEHİRSPOR:25. Ruud Jorge Boffın, 4. Hasan Hüseyin Acar (Dk.79 6. Dorukhan Toköz), 8. Uğur İnceman, 9. Axel Meye Me Ndong (Dk.70 11. Chıkeluba Francıs Ofoedu), 10. Erkan Zengin, 20. Osman Tarık Çamdal, 30. Jerry Akamınko, 41. Hakan Çinemre, 50. Hürriyet Gücer, 65. Kamil Ahmet Çörekçi, 80. Bruno Ferreıra Mombra Rosa
YEDEKLER: 33. Kayacan Erdoğan, 6. Dorukhan Toköz, 7. Mehmet Murat Uçar, 11. Chıkeluba Francıs Ofoedu, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Kaan Kanak, 61. Ramazan Övüç
TEKNİK SORUMLU: Mustafa Denizli
GOLLER: Dk. 19 Erkan Zengin-Penaltı ve Dk.54 Bruno (Eskişehirspor), Dk.87 Ahmet Aras (E.Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Dk.75 Eren Tozlu (E.Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 13 Ferhat Kiraz, Dk. 18 Ertaç Özbir, Dk. 34 Caner Arıcı, Dk. 76 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+4 Ahmet Aras (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 48 Bruno Mezenga, Dk. 65 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 87 Hürriyet Gücer, Dk. 90+2 Boffin (Eskişehirspor)
Dakika 3: Kamil Ahmet’in sağdan taşıdığı topu kaleye gönderdi. Cılız şut Ertaç’ın kontrolunda auta çıktı.
Dakika 7: Meye uzaktan kaleyi yokladı, üstten aut.
Dakika 8: Caner’in ara pasında Eren hareketlendi, Eskişehirspor defansı araya girerek tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 9: İrfan’ın sağdan kullandığı korner atışından gelen topa arka direkteki Dialiba voleyi vurdu, top yandan auta çıktı.
Dakika 11: Caner’in sağdan pasında Eren Tozlu topa istediği gibi dokunamadı. Seken top Eren’de kaldı. Bu oyuncu, Pereira’ya çıkardı. Pereira vurdu, Uğur’dan dönen topa İrfan vurdu, üstten aut.
Dakika 12: Uğur’un sert şutunda Murat’ın sırtına çarpan top kornere çıktı, sonuç yok.
Dakika 18: Eskişehirspor atağında sağdan gelen ortada, Bruno defansın arkasına sarktı. Kaleci Ertaç’ın top geçtikten sonra gereksiz yere bu oyuncuya elle yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak değerlendirdi.
Dakika 19: Eskişehirspor’un penaltı atışını Erkan Zengin kullandı ve Ertaç’ın altından topu filelerle buluşturdu:0-1
Dakika 26: İrfan’ın orta alanın ortasından kullandığı serbest vuruşta Sedat topa yükseldi, ancak vuramadı. Dönen topa Dialiba vurdu, bu kez defanstan döndü.
Dakika 28: Yeni Malatyaspor bu dakikada yüzde 100’lük bir gol fırsatından yararlanamadı. Soldan Pereira tarafından ortalanan topa Eren yükselerek vurdu ve top üst direkten dönüp 6 pastaki Dialiba’nın önüne düştü. Bu futbolcu, bomboş kale yerine topu üstten auta göndererek saç baş yoldurdu.
Dakika 30: Sedat’ın ortaladığı topa Eren kafayı vurdu, kaleci rahatlıkla aldı.
Dakika 34: Eskişehir atağında Meye’yi, cezaalanına girerken Caner faulle durdurdu. Kazanılan serbest atışı Erkan Zengin kullandı ve kaleci Ertaç’ın seyrettiği top yan direğe çarparak oyun alanına döndü, defans uzaklaştırdı.
Dakika 35: Ferhat’ın soldan ortaladığı topa Dialiba ve Eren kafaya yükseldi. Arkaya açılan topu Pereira kaleye yolladı, şut yandan aut.
Dakika 36: Caner’in kullandığı taç atışından gelen topu İrfan Pereira’yı gördü. Bu futbolcunun yerden cılız şutu kalecide kaldı.
Dakika 38: Erkan Zengin soldan topu kaleye şutladı. Çok farklı şekilde aut.
Hakem oynanmamış süre olarak 1 dakikayı gösterdi.
45+1’de Yeni Malatyaspor, tüm hatlarıyla atakta iken, defanstan çıkarılan top Eskişehir kontraatağına dönüştü. Meye’nin çıkardığı topa Erkan Zengin hamle yaparken, ayak koyan Sedat tehlikeyi kornerle önledi.
İlk yarı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle kapandı.
Dakika 46: Caner’in sağdan ortaladığı topa Ayite dokundu, yandan aut.
Dakika 51: Kamil Ahmet, orta alandan aldığı topu Bruno’ya gönderdi. Kaleci Ertaç’ı geçen Bruno açısını kaybetti, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
Dakika 54: Eskişehir atağında Erkan Zengin’in pasından gelen topla arka direkte buluşan Kamil Ahmet’in topu aktardığı Bruno, topu ağlara gönderdi: 0-2
Dakika 57: Ferhat’ın ortasında müsait pozisyonda önce Dialiba, sonra Ayite dokunamadı, kaleci topu aldı.
Dakika 60: Erkan Zengin’in pasından gelen topu Meye kaleye şutladı, üstten aut.
Dakika 62: Meye’nin sağdan pasından gelen topu arka direkteki Bruno kaleye göndermek istedi, yandan aut.
Dakika 64: Meye’nin sol çaprazdan şutunu kaleci Ertaç kontrol etti.
Dakika 69: Eren’in şutunda top Akamingo’ya çarpıp kornere çıktı. Ferhat korner atışında topu kimsenin olmadığı bölgeye atınca, ev sahibi takım bu fırsatı değerlendiremedi.
Dakika 73: Ofoedu’nun soldan ortasında arka direkte topa Erkan Zengin vurdu, aut.
Dakika 75: Yeni Malatyaspor’dan Eren Tozlu, rakibine sert hareketi nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Dakika 87: Bu dakikada orta saha civarındaki hakem atışında topu alan Sedat, rakip cezaalanının sol çaprazındaki Ayite’ye pas çıkardı. Eskişehirspor’lu Akaminko, gelen topa dokunmayıp bekleyince, topla birlikte hareketlenen Ahmet Aras’a çıkardı. Bu futbolcu vurdu ve golü kaydetti: 1-2
Hakem oynanmamış süre olarak 5 dakikayı gösterdi.
Karşılaşma 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Ferdi DURDU, Mehmet GÖRESİYE- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com
Yahu rakiplerin mağlup . sen avantaj üstüne avantajlısın devlet otobüs vermiş dandik olsa taraftarlarına sahanda oynuyorsun bu mağlubiyet neyin nesi ? 6 puanlık değil 9. Puanlık belkide şampiyonluk kaçtı sizin neyinize süper lig oynayın oynadığınız 2. Ligde haspel kader eğer bu takım süper lige çıkarsa biradaha maçını takip etmiyecem zamanında malatyaspordan dilimiz ziyadesiyle ile yandı…
Bugün korkak oynadık maça yanlış kadroyla başladık, Ferhat kiraz berbat ötesi fizik gücü yok, Murat Yıldırım çok fazla kendine güvendi çok top kaybetti yine gördük sedat azubuke olmadan beş kuruş etmez, evinde rakibinle oynuyorsan en başından rakibi kilitleyecen ama biz geri de oynadik rakip üstümüze geldi bu sefer takım panikledi ve goller geldi, bugünkü mağlubiyet teknik hata ne kadar sevsek de irfan hocamız bugün hatalı oynadı, eğer iyileşmişse mehmet Sak solda oynamaliydi yoksa Rahman Buğra Ferhat tan çok daha iyi, İrfan başaran yerinde mba ile baslamaliydi sonuçta mba fazla riske giren bir futbolcu değil eren yedekte beklemeliydi ayite ilk onbirde baslamaliydi ilerde ayakta top tutan bir futbolcu, umarım bugün ders almıştır herkes ve kalan 6 haftada sonuna kadar ciddi oynarlar zor değil 2 galibiyet rakipleri yikacakti beceremedik inşallah önümüzdeki 2 maçı alırız
Takım kazanmak istemedi azubuikenin olmaması sonuca sebep değil Ferhat murat dailiba sedat sahanın en berbat oynayanlarıydı o sedatı varya sedatı namussuzum halı sahada oynatmam göbeğı çıkmış kartlaşmış yüzüme balsan 55 yaşındaki insan yüzü. Yani özetle giresun hezimetide yolda ama bellinolmaz belki beraberlik alırız
Felaket tellallığında üstünüze yok maşallah. Bellemişsiniz bi sedat. Size rağmen çıkacak bu takım.
Adil baskan demisti inanmadik…bu yil ilk 6., seneye de sampiyonluk hedefi diye…Üzuldugum sey bosuna heveslendik bu kadar…eskisehir orda 2 atti burda 2 atti 10 kacirdi….savasmadan mac alacaklarini zannetiler bizimkiler…….90 dk boyunca defans yapsaydik ya bir puan alirdik yada konrta atakla 3 puan…..dua edelimde eskisehir dandik takimlara kaybetsin…..yoksa bizden zor maclarda bi cacik cikmiyor
İŞİN ÖZETİ, İLK 35 DAKİKADA HAKEM MALATYA YI İNCEDEN Bİ GÜZEL DOĞRADI, SONRA KENARA ÇEKİLİP İZLEDİ. İRFAN HOCA İLE TOPÇULAR DA MAALESEF İZLEDİ.
bu arada kalan maçlarımızı istanbul’da oynayalım. malatya’ya bu stat yaramıyor.
korktuğum başıma geldi. geçen bir yorumumda bu maç bana pendik maçını hatırlatıyor demiştim. hatırlarsanız 2 yıl önce bu zamanlar aynı atmosferde stadı tıklım tıklım doldurmuştuk, çoğu kişi dışarıda kalmıştı. pendik son dakika golüyle bizi 1-0 yenmişti. yine hatırlayın o zaman da malatya’nın rakipleri adeta şampiyonluğu malatya’ya altın tepside sunarak hem yeniliyordu, o sene şansla 1.lige çıkmıştık. bu sene o şans tutar mı bilmem. umaraım başta irfan buz ve takım bir an önce kendine gelir. adil gevrek yumruğu masaya koyar. inşallah haftaya sivas ve eskişehir berabere kalır, biz de giresun’u yenersek bir umut var. yoksa iş çok zor.
Futbolcular maç bitsede gitsek yatsak diye sahada geziniyorlardi. Keşke top oynasalarda yenilsek..yüreğimiz sogurdu.. Bu maça rağmen inşaallah mutlu sona ereriz.ve son gülen malatyamiz olur. Önemli olan ders çıkarmak. Haftaya telafi ederiz inşaallah..
İrfan hoca,sana zahmet oyuna hiçbir katkısı olmayan irfan Ferhat ve Sedat’ı lütfen oynatma! Bu üçlü oynadımı takım 3 kişi eksik oynuyor. Yazık takıma bu adamlar mücadele etmiyor ve ayağına gelen topları da iyi kullanamıyorlar.Ayrıca,bugün takım resmen dökülüyordu.
Yazık malatyaspor taraftarın çoğu nu kalp hastası yapacak.Sevgili Malatyalı lar bu takım hiçbir zaman şampiyon olamaz.bugün belli oldu. İlk iki Eskişehir ve Ümraniye. Playof tanda sivas veya Göztepe çıkar. Bizde seneye yine burdayz.seneye de düşmesek iyi.yani gerçek bu.Hadi iyi geceler. Hiç takmayın.
2 haftadır nasıl becerdlniz bu yenilgileri.Yoksa çapınız bu kadarmı ayıp be böyle şampiyon olunacaksa olmayın
Irfan hoca yazık sana geleceğini tehlikeye atıyorsun sedat yüzünden Giresunspor maçında kadroya koyma helal olsun derim sana
Arkadaşlar bu kadar ruhsuz olunmaz yenik durumda kimse koşmuyor hakem sanki evsahibi yok gibi düdüklü çaliyor zemin kötü bu stada maç oynanmaz takım pas yapamiyor İstanbul’da maçlar oynansın dedim bu fikri ilk ortaya atan kişiyim linç etmeye kalktılar takım şampiyonlu olsun zaten Yen’i stad ta oynayacak derhal toplanmali yoksa işler zora giriyor haftaya Giresun’u alirsak işi bitiririz çünkü Eskişehir Sivas maçi var haftaya
Aylar önce hoca yanlış oynatıyor dedim hoca olduğumdan mıdır nedir inanmadınız.
auzubike ne kadar önemliymiş bugün yine belli oldu. o yoksa takım yok.
ahmet burak solakeli beygenmeyip gonderip yerine getrdgnz adama bakin. zaten sezon basndan beri irfanin oglu sedat yuzunden takm on kisi. digerlen emegine yazk. bu takp playfda da hayatta yapamz. azubukeyde kesnlikle alrlar. seneye de okadar takmla ruyada gorurz super ligi.
Yapmayin etmeyin.Bu takim sampiyon olacak.
Hep söyledik erkenden süper lig havasına girmeyelim.En zor maçlar geride diye.Bugün EYMS sezonun en kötü oyunlarından birini oynadı.Deplasmanda daha başarılı olan Eskişehir karşında EYMS tel tel döküldü.İsabetsiz paslar,sahada ne yaptığını bilmeyen EYMS vardı.Haftaya Giresun karşısında işimiz çok zor.O maçtanda eli boş dönerse takım krize girer ve belkide ilk iki şansını kaçırır.Bu
arada Eren Tozlu’nun kırmızı kart görmesi takım için büyük kayıp.
sağlık olsun allah büyüktür olacak böyle kazalar sıkıntı etmeyelim kazansak çok harika olurdu 5 puan fark kötü sayılmaz bu durumda.
Arkadaslar gecmis olsun gecen donemin aynisi yasaniyor artik galip gelecegimiz mac bir ihtimal bolu maci alacagimiz puan en fazla 4 puan playoffa cikariz ilk turda eleniriz yazin bunu….gecmis olsun bu ruhsuzlar topluluguna bel baglamayin uzulmeyin buda buradaki son yorumum herkese iyi aksamlar..
Geçmiş olsun bu takım süper ligi rüyasında göremez
Hangi akılla bu sahada top oynuyorsunuz anlamadım. Pereria irfan dialiba bu sahanın adamı değil. Bu tip sahalarda teknik değil kosan basan oyuncu olmalı. Birde Canere hangi akılla orta yaptırırlar anlamadım. Bolu maçı dışında etkili ortasını görmedim. Madem orta yaptıracan antremanlarda çalıştır. Daha söylenecek çok şey var ama neyse hayırlısı…
Ferhat ısrarı neden,elinde Buğra gibi adam var ilken.Defans evlere şenlik,rezil.
Sevgili dostlar Hoca kendi sahasında 1 puan için sahaya çıkıyorsa zaten yenilmesi mümkün değildir. Defansın ne yaptığı belli değil, Hoca diyor ki 5 puan öndeyiz Amma 5 puanlar her hafta keseden gidiyor. Bizim Giresun ve Göztepe ile maçlarımız var bunlardan puan alamasak işimiz zor. Hoca bu maçta defansa iyi ders vermemiş, arkaya atılan toplar çok tehlikeli oluyor. Eskişehir bizim maça iyi çalışmış Hocam sen korkak oynatıyorsun İnşallah sonu Şampiyonlukla biter sevgi ve saygılar sunarım
Maçı izlerken,içim burkuldu,
Konuşmak isterdim, dilim tutuldu,
Bu taraftar sanki unutuldu,
Yiğit düştüğü yerden kalkmalı.
Size vermiyorlarmı para,
Bugün tosladınız duvara,
İçimde kaldı,kötü yara,
Yiğit düştüğü yerden kalkmalı.
Caner, Sedat, Ferhat ne iş,
Sıkmaktan ağrıyor diş,
İyi gitmiyor bu gidiş,
Yiğit düştüğü yerden kalkmalı.
Artık bir hafta olurum hasta,
Malatyam bugün sanki yasta,
İçtik mi suyu soğuk tasta,
Yiğit düştüğü yerden kalkmalı.
Bu takım çıkmazsa eğer,
Ruhsuz olana verilmez değer,
Oynamayan gönderilmeliymiş meğer,
Yiğit düştüğü yerden kalkmalı.
Hiçbir büyük maçı kazanamayan malatya acaba nasıl süper lige çıkacak bilmiyorum. Bundan sonra irfan hoca her maça beraberlik için çıksın…Bu takım bu ruhla zor çıkar. TRT de Eskişehirin süper lige çıkmasını istiyor. Eskişehiri süper lige çıkaracaklar. Çünkü Mecburlar. Siyasette bunun zorluyor. Hayırcı MHK Hayırcı Eskişehir Bu nasıl şike…
O zaman evetci vekillerine bakanina soylede cikarsinlar malatyayi ne kafasini yasiyorsunuz kardesim..ne oynadi takimin bu mactada hakemmmis hayirciymis suymus buymus diyorsun trt de evetci bu arada fedarsyonda evetci malatyada yuzde yetmis evetci..ama hayirci esesi yenemiyoruz cok ayip bize:))
Bu takım nah şampiyon olur.Böyle rezillik kepazelikmi olur.Aradaki puan farkı bitti .Uyan irfan hoca uyan…
Kurtarsin,akp,vekileri,sampiyonluk,hayel
Acikca soyluyorum bu takimin kalan haftalarda alacagi puan toplami playoff oynamaya yeter ama asla superlige cikamaz..ve ligin basindan beri bu platformda hemen herkesin SEDAT la takimin 10 kisi oldugunu soylemesine ragmen birkac sedatin avukati ile beraber sadece irfan buzun bunu duymamasi gormemesi beni cileden cikariyor artik baskanin mudahalesi lazim yazik taraftara yazik bu sehre eger bu yil cikamazsa ki cikamaz sittin sene superlig goremez bu sehir baskan uyuma el koy takima
Sedaaaaaat
Tek amacı MALATYAYI şampiyon yapmak
Helal sana SEDAT
HOCA bravo sanada fatıh terim gibisin
Sabahlara kadar ikinize dua edenler…
Var var
İrfan hoca,biz rahatız eskişehir düşünsün diyordu.Hakkatende çok rahattık. ve eskişehirde düşünerek oynadı.Bu kafayla playofdan da çıkamazsınız.Her hafta sinir sitres yaşatmsya ne hakkınız var.adam gibi oynayın,yensende yenilsende eyvallah.Bu akşam oynadığınız oyunun adı neydi sahi…
YAZIKLAR OLSUN ERTAC AVUTA GIDEN TOPU PENALTI YAPTIN HAKKIMI HELAL ETMIYORUM BUNLARA
Maçı katleden irfan buza tsk ederim aite irfan başaran in yerine girmesi komikti azubike de yokken irfanı neden çıkardı anlamadım biran önce toplanmak lazım seri yakalamak lazım
Bu gidişle play-off kesin üzülmeye gerek yok yakın zamanda seçim çok bakanların yarışında bakalım kim şampiyon olacak.
Téşekkürler Yeni Malatya iddiada bana kazandırdın Allah Razı olsun. ilk yarı 2 ikincı yarı 2 oynamıştım..sizde bende bu işi biliyoruz..
AITE kurnaz davrandı
Bence bu maçta istanbulda oynanmaliydi. Statda ruh yok.
Irfan buz eger sedatla bir daha baslarsan senin hocaligindan cidden suphe ederim yazik taraftara
Sedata laf yok
Diğer 10 futbolcu değiştirilebilir
Ama SEDAT asla..
Çünkü o malatyanin diregidir Direk olmadan hiç bişey yapamazsin
SEDAT olmadan hangi MAÇI kazanmisiz ki…
Bu takım şampiyonluğu hak etmiyor.Şu an takım darmadağın ve 10 kişi.Yazıklar olsun.Haftaya Giresun’u giresundamı yeneceğiz.
Sezonun bütün kazanımları bir maçta nasıl da heba oldu gitti.Yazık.Bu oyuna bakıyorum da acaba kalan hangi maçı alacağız.
Niye siliyorsunuz yazdıklarımı yanlış birşey yazdığımı sanmıyorum arkadaşlar ayıp yahu utanıyorum sizin adınıza
Malatyaspor adına ne mücadele ne oyun var. Önümüzdeki rakipler ligin en kaliteli takımları. Bu oyunla önümüzdeki haftalarda puan almamız çok zor. Önümüzdeki maçta da Giresun sahasında bizi yenecek. Sivas, Bolu, Göztepe ile de maçlar olduğunu düşününce umutsuz olmak elde değil.
Arkadaşlar affınıza sığınarak şunu söylemek istiyorum. Futbol bilgisi çok olmayan biri olarak diyeceğim. Acaba Sedat ve Ferhat gibi oyuncuları oynatınca teknik direktörler para alıyor mu? Ya resmen takım 9 kişi ile başladı ya. Kaç defa Spikerden Sedat ismini duydum bilmem. 10 u geçmişmidir bilmem. Hele Ferhat çalım atayım diye rezil üstüne rezil oldu. Bunu hangi teknik direktör görmez. SEDAT ve FERHAT bir daha oynamamalı. Sedat oynamadığı zaman çok güzel oynuyor takım. Esas oynuyan Azibuke olduğu ortaya çıktı. Orta saha sıfır. Çok yazık hemde çok. Seyirciye saygısızlık
Ayrıca Caner çirkeflik yapmaya çalışıyor oyunda. İlk yarı 2. sarıdan kırmızı görebilir. Boş koşmayla olmuyor gardaşım oynuyacaksın aslan gibi. Aldığın parayı hak edeceksin. Çirkeflik etmeden efendice oynamalısın. Oynadığında güzel topcusun ama işte çirkeflik sana yakışmıyor
Sedat gorunmezdir ondan
Ferhat maç sonunda gönderilmeli, takım ayakta duramıyor eskişehir 3 kişiyle geliyor kimse koşmuyor rezalet
Dakika 65 son 3 dakikada Eskişehir yüzde yüz 3 gol kaçırdı.Defans yok,takım ruhsuz bunları yazdığım şu anda bile Eskişehir bir gol daha kaçırdı.kendi sahanda şampiyonluğa oynuyorsun güya!İşimiz çok zor.Göz göre göre şampiyonluk elimizden kayıp gidecek gibi.
Çok kötüler, hiç böyle görmemiştim.geçmiş olsun
Olmaz olmaz.bunu geçen hafta demiştim.y.malatyaspor kalan 7 maçın hepsini kaybedecek. Ve şampiyon değil. ilk altı dahi çok zor. Oyun yok.inanın Bandırma spor dahi bizden kat kat üstün futbol oynuyor.biz hala aynı dökülen topcularda ısrar ediyoz. Yani yazık bu taraftara yazık bu şehire.Allah aşkına dalga geçmeyin.
Katılıyorum
.
ümraniye maçından sonra “olsun şampiyonluk 1 hafta gecikti” yorumunu yapan arkadaşlara önümüzdeki 4 maçtan sadece 2 puan alacağını ve işlerin pekte bekledikleri gibi gitmeyeceklerini yazmıştım.şimdi elinizi vijdanınıza koyun ve bu takım şampiyonluğu hak ediyormu bir kendinize sorun.zirveye oynayan hangi takımı yendi bu malatya hiçççç o halde cevap ortada.umarım bunu hak etmeyen malatyalılara bunu yaşatanlar şampiyon olamaz…! boş verin gitsin bu takım şampiyon olsa ne olacak?
Aynen
bu kadar rezil oyun olamaz. bandrma giresn elek eder . su canere bak ya. kac mactr bi olmlu hareket yok.
Biz gecen hafta bu hafta ve gelecek hafta ligin babalari ile oynadik oynayacaz.bu oyunla sampiyon mu olacaz zor dostum zor.azubuke yok takim sifir yaziklar olsun
Yaziklar olsun ilk beş altı sirada ki hiçbir takımı yenemeyen takım şampiyon olsa ne…
Bizmkiler sampiyon havasinda…eskişehir farklı kazanir..
senin gibi sedat olmaz olsn seni oynatmakta israr eden irfan olmaz olsn. yurumekten baska napyr. yazk verlen emeklere.
Bu takım şampiyon falan olmaz yazık günah bu taraftara
Fark olur demistim olacak maalesef bu kadar ruhsuz oyunculari bir arada gormedim
Şampiyonluğa oynayan takım bu mu?Rezalet
Ligin basindan beri verim alinamayan topcularda israr eden irfan buz bu zor macin ikinci yarisinda yapacagi sey mba yi oyuna alir murat yildirimi cikarir ki suan takimin en iyisi..ereni alir amutuyu koyar eminim sedat battaniye istese verir yinede oyundan almaz kisaca bu takimdan sampiyon cikmaz
Malatyaspor su anda dalga mı geçiyor yada eskisehire avans veriyorda bizim mi haberimiz yok oyun rezalet Allah korusun kaybederek gidecek puan 3 değil 6 Sivas Göztepe kaybetmiş kazanırsak iş bitecek kendi sahamızda oynanan oyuna bak!
Malatya berbat oynuyor inşallah kazanırız şu maçı
Sivasa,eskişehire ve göztepeye gol bile atamadan şampiyon olursak içimize sinmez
Rezalet rezalettttt
Bu futbolla beraberliği kurtarırsak iyi
Sedat ve ferhatin bu takimda yeri yok
Azubuke yok orta saha sifir top tutan yok pareria defans elemani gibi topu disari atiyor kisaca bu macta sihirli degnegi zaten olmayan irfan buzun yapacak birseyi yok fark olmasin yeter
Sanki Afganistan ligini izliyoruz TRT en kötü kameralarını getirmiş sanırım Malatya’ya.Futbolu ve zemini de ekleyince hoşaf gibi bir akşam.Bence süper lige çıkmasın Malatya bu futbolla
Bu maçtan bizim puan almamız mümkün deģil.