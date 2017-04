Kutlu Doğum Haftası Etkinliği

“Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” temalı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri başladı.

Programa Vali Mustafa Toprak, Vali Yardımcısı Miktat Alan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Hekimhan İlçe Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, Cem Vakfı Malatya Şube Eşref Doğan, Başkanı Hacı Bektaş-i Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Kamu Kurum ve Kuruluş yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program okunan İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mealinin ardından “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” temalı Kutlu Doğum Tanıtım Sinevizyonu ile başladı.

İl Müftüsü Ümit Çimen’in açılış konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından düzenlenen Na’t yazma ve okuma yarışmasının birincisi tarafından okunan Na’t ile devam etti.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan’ın konuşmasının ardından salondakilere hitap eden Vali Toprak,” Bu güzel günümüzün, bu kutlu doğumumuzun ilimize, ülkemize, milletimize, inancımıza, inanç değerlerimize ve içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerden kurtuluşa vesile olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Server-i kainat efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahü Aleyhi ve Sellem yüce Allah’tan getirdiği evrensel mesajları anlamaya, şefkat ve merhamet timsali o peygamberin sevgisi çerçevesinde tüm İslam âlemine ve aziz milletimize birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları kazandırmaya ve ona duyulan emsalsiz sevgiyi ebedileştirmeye vesile olacak olan bir kutlu doğum haftasını daha hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu ve güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz.

Şüphesiz ki kardeşliği, yardımlaşmayı, adaleti, hoşgörüyü, ahlaki erdemleri hiç şüphe yok ki onun tebliği ve taktik ettiği ilahi emirler sayesinde öğrendik ve iyi bir insan olarak yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak gayesine giden yolda onu rehber edindik.

Can düşmanlarının bile güvenini kazanabilmenin, kendisine reva görülen her türlü kötülüğe hayır dua ve merhametle karşılık verebilmenin ancak sonsuz bir sevgi sahibi olmakla mümkün olabileceğinin yegâne örneğidir. Hazreti Muhammed bunun en timsali örneğidir.

Bu sene burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kutlu Doğum Haftasının “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” güvenen ve güvenilen noktada el emin olacak şekilde önemli bir konu üzerinde bir hitaba ve amaca konu olması çok önemli olmuştur. Biz tüm bu sıkıntılar, olumsuzluklar karşısında Müslümanlar olarak, inananlar olarak bir başkasının bizim elimizden ve dilimizden emin olduğunda, bunu gerçekleştirdiğimiz de güven toplumunu gerçekleştirmiş oluruz.

15 Temmuz’dan bahsediliyor, 15 Temmuz hepimizin, hepinizin bildiği gibi bir ihanet girişimidir. Allahü teâlânın emir ve buyruklarına ilâyı kelimetullah uğruna binlerce yıldan beri hizmet eden memleketimizin bu güzel insanlarını ihanet şebekesi ile müstemleke haline getirmek isteyenlerin girişimidir.

Bu girişimin en kötü noktası da Müslüman’ı Müslüman’a düşman etme, hiçbir kimsenin bir başkasına güvenmeme noktasına getirilmesidir. Başkasının emanetine, el emanına maalesef güvensizlik noktasına itilmesidir. Bu yapılan ihanet dinimizi, dinimizin, Hz. Muhammed’in getirdiği Allahü teâlânın buyruklarına aracılık ederek bize anlattığı konularda aramızda fitne ve fesat çıkarmayı ve Müslüman olarak birbirimize güvensizliği ortaya çıkaracak şekilde fitne ve fesadı ortaya koymasıdır. Bunun en net özeti de münafık bir yapılar silsilesinde dinimize, inancımıza fitne ve fesat karıştırılmasıdır.

Olduğu gibi görünmeyen, göründüğü gibi olmayan ne güvenendir ne de güvenilendir. Dolayısı ile biz Allahü teâlânın Kur-an’ı Kerim’de emrettiği, buyurduğu emirleri biz bundan böylede her türlü fitne ve fesadı ortadan kaldıracak şekilde hakkı, hakikati, adaleti, tevdih-i, sevgiyi, kardeşliği, barışı birlikte yaşamayı ve bu birlikte yaşamayı yarın öbür gün bu dünyadan terki diyar ettiğimizde, yarın ilahi adalet terazisi içerisinde her türlü hesabı verirken biz birbirimizle olan hukukumuzu emin, el eman içerisinde verebileceğimiz bir noktada tecelli ettirmemiz gerekiyor.

Biz Hz. Muhammed’in Allahü teâlâdan aldığı ve bize ilettiği emir ve buyruklara bağlı kaldığımız sürece bunlara itibar ettiğimiz sürece aramıza hiçbir nifak, hiçbir yanlış tohum, hiçbir fitne, fesat girmeyecektir.“ dedi.

Vali Toprak da, Hazreti Peygamberin Yüce Allah’tan getirdiği buyruklardan, insanlara aktardığı hükümlerden, tebliği ettiği emirlerden, güzelliklerden, güzel yaklaşımlardan insanların uzaklaşmış olmasından dolayı sıkıntıları dünyada hep birlikte özellikle İslam ve Müslüman olarak ifade edilen toplumların çektiğini ifade etti.

Toprak, Hazreti Peygamberin örnek kişiliğinin zikredileceği bu müstesna hafta içerisinde onu ve onun tebliğlerini daha iyi anlamak, insanlık için adeta bir kurtuluş reçetesi olan veda hutbesinde ifade edilen ilkelere sımsıkı sarılıp bu ilkeleri hayatımıza taktik etmek, onun ektiği barış, kardeşlik ve hoşgörü tohumlarının yeniden ve acilen yeşertilmesi bakımından son derece önem arz ettiğini söyledi.

Vali Toprak,”Her bir Müslüman’ın yılın her günü ve her saatinde o rahmet peygamberinin işaret ettiği istikamette yürümesi ve her fırsatta onu başka insanlara anlatması hoşgörü toplumunun yeniden oluşmasına imkân sağlayacaktır.

Hak için, hakikat için, sevgi için, kardeşlik için emin olacağız, emanet ehli olacağız, o emanetini kendimizden bileceğiz ve uzattığımız elin kendi elimiz olduğunu da bileceğiz.” diyerek Hz. Muhammed’in çağlar öncesinden vermiş olduğu mesajlarla güven içinde yaşayan toplumun oluşumu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Vali Toprak’ın konuşmasının ardından Na’t Yazma ve Okuma yarışmasında, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışmasında, 40 Hadis Ezberleme yarışmasında, Kompozisyon ve Siyer yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından protokol üyelerin Gül hediye edilerek Gül Günü başlatıldı ve protokol üyeleri ile birlikte toplu fotoğraf çektiren Vali Toprak programın düzenlenmesinde ve bu amaçla yapılan etkinliklere katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek buradan ayrıldı.

