“Kaliteli Bir Takımız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Ahmet Aras, “Eski kimliğimize hemen dönmemiz gerekiyor. Bunun içinde hatalarımızdan ders çıkarıp, önümüzdeki maçımıza odaklanacağız” dedi.

Aras, Eskişehirspor karşısında aldıkları 2-1’lik mağlubiyeti geride bıraktıklarını ifade ederek, geçmişe sünger çekip, önlerine baktıklarını ifade etti.

“5 PUANLIK AVANTAJIMIZ VAR”

Eskişehirspor maçında takımın tek golünü atan Aras, ligde kalan 6 haftada istedikleri sonuçları alıp, hedeflerine ulaşmak istediklerini belirterek, “Eskişehirspor maçında öncelikle mükemmel bir atmosfer vardı. Herkesin ayağına sağlık, futbol için her şey uygundu. Eskişehirspor maçını kazansaydık büyük bir avantaj elde edecektik. Koparma noktasına gelecektik. Geçmişe hemen bir silgi çekip, önümüze bakmamız lazım. Elimizde 5 puanlık bir avantajımız var. Kalan 6 haftamız var. Taraftarlarımız kalan bu 6 haftada aynı desteği bize göstererek, bu süreci en az hasarla atlatıp, önümüze bakmamız lazım. Puan kayıpları olabilir. Bizim önümüze bakmamız lazım” diye konuştu.

“ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Golcü futbolcu, eski kimliklerine geri dönüp, Giresunspor deplasmanından galibiyet çıkarmak istediklerini kaydetti.

Aras, şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarını ifade ederek, “Çetin ceviz olan takımımızın gerçek kimliğini Eskişehirspor maçında ortaya koyamadık. Koyabilseydik eğer mutlak puanlarla ayrılabilirdik. Eski kimliğimize hemen dönmemiz gerekiyor. Bunun içinde hatalarımızdan ders çıkarıp, önümüzdeki maçımıza odaklanacağız. Kalan maçlarımızda en az puan kaybı yaşayarak, şampiyonluk hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM”

Süre aldığı sürece takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getiren Aras, “Futbolda gol atmak ve gol kaçırmak normal bir durum. Sonuçta futbolun içinde bunlar var. Bende şans bulduğum sürede gol için elimden geleni yaptım. Gol atamasam da takımın başarısı için elimden geleni ortaya koyduğumu düşünüyorum. Forvet oyuncusu maçın bitimine 5-10 dakika kala çokta bir şey yapamaz. Elimizden gelen desteği takımım için yapmaya çalıştım ve yaptım” ifadelerini kullandı.

“KALİTELİ BİR TAKIMIZ”

Golcü futbolcu, iyi bir ekip olduklarını ve kalan 6 haftada istedikleri sonucu alıp, hedefe ulaşacaklarını belirtti.

Giresunspor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini dile getiren Aras, şunları söyledi:

“Öncelikle biz kaliteli bir takımız. Bu her şeyden önemlidir. Topladığımız puanlar bunu açıkça gösteriyor. Fakat Giresunspor’da bu ligin en iyi savunma yapan takımı. Deplasmanda oynanacağız. Zorlu bir doksan dakikaya olacak. Biz her zamanki gibi gerçek kimliğimizi ortaya koyup, puan ve puanlarla döneceğiz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi