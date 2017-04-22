Giresunspor- E.Yeni Malatyaspor Maçı Kadroları
Giresun Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 18.30’da başlayacak ve TRT Spor tarafından da naklen yayınlanacak.
Evkur Yeni Malatyaspor’da, geçtiğimiz Salı günkü Eskişehir maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Eren Tozlu ile sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar kadroda bulunmuyorlar.
Takımın golcülerinden cezalı Eren Tozlu’nun yanı sıra, Ayite ve Dialiba yedekler arasında yeralırken, İrfan Buz’un ilk 11’de forvetteki tercihi Ahmet Aras oldu.
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