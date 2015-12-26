‘2007 Karanlıktı Ve’

2007 yılında Malatya’da esnaf ve tüccarın faaliyet alanında yaşanan olumsuz tablo 2008 yılı için de tehlike işaretleri veriyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) verilerine göre Malatya’da 2007 yılında 20.000ne yakın esnaf ve tüccar icra işlemi ile karşı karşıya kalmış. 2007 yılı içerisinde 6529 senet icra işlemi görürken, yaklaşık 12.000 adet çek icra işlemine maruz kalmış. 2008 yılının ilk 20 gününde ise 220ye yakın serbest meslek sahibi işadamı icra takibi ile karşı karşıya kalmış Üyeleri verilen adreste bulamayan Mahkeme, savcılık ve polis, üyelerin kayıtlı olduğu odalara başvurarak icralık üyeler hakkında bilgi istemiş.

Konu ile görüştüğümüz ESKKK başkanı Ali Evren 2007 ekonomi

için tamamen karanlık bir yıldı. Esnaf ve sanatkârlarımız bu ekonomik krizden olabildiğince mağdur oldu. Bu nedenle esnafa ve sanatkâra sicil affı gerekli. Yapılacak olan sicil affının belli bir limit olması gerekir. Bizim üyelerimizin borcu azami 15-20 bilemediniz 30-40 milyar liradır. Onun için 50 milyar liraya kadar olan esnaf ve sanatkara sicil affı zorunludur. Aksi halde 2008 yılı da üyelerimiz için karanlık bir yıl olmaya devam edecekiddiasında bulundu.

TSO Genel sekreteri Sait Kabadayı ise  Önce Malatya neden krize girdi onun sorgulanması gerekir, Doğalgazın gelmesinden önce insanlarımız ev-araba gibi gayrımenkule ve dayanıklı tüketim mallarına yönelmişti yani hatırı sayılı bir borca girmişti bir nevi ipotek altındaydı arkasından doğalgaz gelince ki her bir birim için asgari 4-5 milyar masraf demekti bu.

2006 yılında 321 yeni şirket kayıt yaptırırken 48 şirket kaydını sildirdi. 2007 yılında ise 315 yeni şirket kayıt olurken 71 şirket kaydını sildirdi, bu rakamlar resmi rakamlar bir de atıl halde olan şirketlerimiz var, bunların sayısı çok fazla. Örneğin üye sayımız 8000 civarında ama faal olarak işlem yapanlar 4000-4500 civarında, bu sınıfa girenler daha çok Maliye, sigorta, Oda aidatı gibi borçları nedeniyle herhangi bir işlem

yapamıyorlar. dedi.

Bazı işadamları konu ile görüşlerini ise Son 30 yılın en kötü durumundayız. Bu 30 yıl içinde İran-Irak savaşı, Körfez savaşı, 1994 ve 2001 krizi ve Uzakdoğu krizi gibi büyük krizler vardı. Esnaf olarak böyle bir kriz görmedik. ve  Biz bu filmi 1945lerde Marshall

yardımı adı altında gördük. O yardımı yapan ABD bir şerh koymuştu. O şerh de verilen bu yardımın Çukurova bölgesinde kullanılamayacağı yönünde idi. Şimdi

ise verilen yardımlar örneğin Doğrudan Gelir Desteği (DGD) Mazot Gübre desteği ile tarımı yok ediyorlar. Tarım yok olunca, kente göç başlıyor. Üretim yapmayan, geliri olmayan, iş de bulamayanlar arttıkça kriz artıyor diye ifade ediyorlar.

HABER: Yaşar KARAASLAN- Yorum