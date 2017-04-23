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Malatya Haber -

İlk 5 Aynen Devam

İlk 5 Aynen Devam
  • 24.04.2017
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TFF 1. Lig’de zirve için mücadele eden takımlar maçlarını geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü oynadılar. Evkur Yeni Malatyaspor’un 54 puanla lider olarak geçtiği 29. haftada, ilk 5 sırayı oluşturan takımların bir önceki haftaya göre puan cetvelindeki sıralamaları da değişmedi.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ..
Ligde şampiyonluk mücadelesi veren ilk 4 sıradaki takımlar kendi aralarında oynadılar ve bu maçlar beraberlikle sonuçlandı. 5’inci sıradaki Ümraniyespor da kendi sahasında haftayı beraberlikle kapatınca, puan cetvelinde 1. Evkur Yeni Malatyaspor, 2. Eskişehirspor, 3. Sivasspor, 4. Giresunspor ve 5. Ümraniyespor şeklindeki sıralama ve takımlar arasındaki puan farkı ile averajlar da değişmedi.

29’uncu haftada oynanan maçların skorları ve bugün oynanacak maçlar şunlar:

Cumartesi ve Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu şöyle:

FOTOĞRAF: E.Yeni Malatyaspor’un Giresunspor karşısına çıkan 11’i seremonide (iha)

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com

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