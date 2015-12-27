İçişleri Bakanı Atalay, 2011 seçimlerinden önce hangi illerin büyükşehir belediyesi olacağını açıkladı.

Hükümetin 2011 seçimlerinden önce Denizli, Malatya ve Şanlıurfa’yı büyükşehir belediyesi haline getirmesi bekleniyor.

Vatan’ın haberine göre, Büyükşehir belediyelerinin sayısı arttırılıyor. Hükümet, 16 olan Büyükşehir belediyesi sayısını 19’a çıkartmayı planlıyor. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Şanlıurfa’da katıldığı bir toplantıda Büyükşehir belediyesi kurulmasına yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Atalay, Şanlıurfa’da sivil toplum örgütleri ile toplantıda Büyükşehir belediyesi kurulmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve Şanlıurfa’nın Büyükşehir yapılacak belediyeler arasında ilk sırada yer aldığını açıkladı.

MALATYA VE DENİZLİ

Atalay, Denizli ile Malatya’nın da Büyükşehir belediyesi olmak istediğini belirtti. Hükümetin 2011 seçimlerinden önce Denizli, Malatya ve Şanlıurfa’yı büyük şehir belediyesi haline getirmesi bekleniyor. İç ilin daha büyük şehire dönüştürülmesi halinde 16 olan büyük şehir belediye sayısı 19’a çıkacak.

Trabzon ve Kahramanmaraş’ın da büyük şehir belediyesi olmak istediklerine dikkat çekiliyor. Yasal düzenleme yapılırken bu illerin de büyükşehir statüsüne alınabilecekleri belirtiliyor.

750 BiN SINIRI KALDIRILACAK

İllerin büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmesi için yasada değişiklik yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda bir ilin büyük şehir belediyesine dönüştürülebilmesi için merkez nüfusunun 750 binden fazla olması gerekiyor.Büyükşehir yapılması planlanan Denizli’nin 488.768 , Şanlıurfa 482.323 ve Malatya 388.590 nüfusu bulunuyor. Büyükşehir olmayı isteyen Kahramanmaraş’ın 384.953 ve Trabzon’un ise 230.399 nüfusu bulunuyor.

EKONOMİYE KATKILARI BÜYÜK

Malatya kayısı üretimiyle Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. 2010 yılı şubat ayı verilerine göre bu yıl 88 ülkeye, 67 bin 756 ton kuru kayısı ihracatı yapıldı ve bundan 193 milyon 41 bin 351 dolar gelir elde edildi.

Travertenleri ile turizmin önemli merkezlerinden olan Denizli’yi 2010 yılının ilk altı ayında ziyaret eden turist sayısı 398 bin 175’e oldu. Hz İbrahim’in ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklı Göl ile ünlü Şanlıurfa da Doğu’nun turizm merkezlerinden biri. Urfa’yı sadece bu yıl 350 bin turist ziyaret etti.