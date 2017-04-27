“Ata Sporlarını Canlandırmaya Çalışıyoruz”

Vali Mustafa Toprak, Yeşilyurt Ata Sporları Spor Kulübü Derneği Başkanı Malik Dinç ve kulüp üyelerini makamında kabul etti.

Başkan Dinç, Vali Toprak’a kulüp hakkında bilgiler verirken, 2015 yılında kurulan kulübün geleneksel sporları yanı sıra mücadele sporlarında da faaliyet gösterdiğini ancak geleneksel sporlar ve ata sporlarına daha fazla ağırlık vererek unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarını Malatya’da canlandırmaya çalıştıklarını ve bunda da büyük bir ilerleme sağladıklarını ifade etti.

Malzeme ve alt yapı konusundaki sıkıntılarını da dile getiren Başkan Dinç, Türk Okçuluğu, Matrak, Tepük, Mangala gibi geleneksel sporların yaşatılması ve dünyaya tanıtılması gerektiğini böylelikle Türkiye’nin kültürel ve turizm açısından da tanıtımına katkı sunulmuş olacağını ifade etti.

Vali Toprak da, Başkan Dinç’in ata sporları ile ilgili görüşlerine katıldığını ifade ederek hem ziyaretleri hem de ata sporlarına verdikleri önemden dolayı teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl Drejan Köylerini Geliştirme Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 9. su düzenlenen Yama Dağı Yayla Şenliği’nde izlediği Cirit yarışmasından söz ederek “Anadolu’da yüzyıllardır oynanmış olan ve halen bazı bölgelerde oynanan cirit yarışmasının güzelliklerini hep birlikte izledik.

Yarışma at üzerinde ve sırıkla oynanırken, diğer oyunlardaki gibi rakibini yakaladığı noktada vurarak puan almak yerine vurmaktan vazgeçip bağışladığı için puan alınan güzel bir ata sporu. Okçuluk ve diğer ata sporlarımızda hep bu güzellikleri bünyesinde barındırıyor.

Sanırım başka hiçbir spor dalında böylesine sportmenlik ve centilmenlik örnekleri çok fazla yoktur. Bu da atalarımızın ve peygamberimizin düşmanlarına bile şefkatle yaklaşmasından ve onlardan aldığımız örnek ve terbiyeden ileri geliyor. Bu yönü ile de baktığımızda bile ata sporlarımıza önem vermeliyiz ve unutulmaması için çaba göstermeliyiz ”dedi.

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