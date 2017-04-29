Çocuk Korosu’ndan ‘Sev Kardeşim’ Konseri

Her yıl 23 Nisan Haftasında bir konser veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, bu yıl verdiği 3’ncü konserini “Sev Kardeşim” adıyla gerçekleştirdi. Usta sanatçıları aratmayan Büyükşehir Çocuk Korosu, yaşattığı coşkuyla dinleyici çocukları da doyasıya eğlendirdi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ile çok sayıda çocuk ve ebeveynleri katıldı. Çocuk şarkıları ve sevilen Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren Büyükşehir Çocuk Korosu, büyük beğeni topladı. Çocuk solistlerin duygulu eserleri de seslendirdiği konser, dinleyicilerden yoğun alkış aldı. Konserde, görme engelli Rabia’nın mükemmel bir şekilde seslendirdiği Dostum Dostum Türküsü duygu seli yaşattı.

Genel Sekreter Turan, teşekkür etti

Çocukların, Türk Bayrağı renklerinden oluşan giysilerle çıktığı konser sonunda Büyükşehir Genel Sekreteri Ercan Turan çiçek takdim etti. Genel Sekreter Turan, 23 Nisan Haftası dolasıyla bu anlamlı programı düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı ile ekibine teşekkür ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın kültürel etkinlikler bazında Malatya halkının her alanda faaliyetlerle buluşması için müthiş bir destek verdiğini kaydeden Turan, “Bu desteğin sonucu olarak arkadaşlarımız büyük gayret gösteriyorlar. Çocuk Koromuz dolayısıyla, hem çocuklarımıza hem velilerimize hem de sanatçılarımıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi. Turan, daha sonra koro adına çiçeği, Aşık Veysel olarak da tanıtılan Rabia’ya takdim etti.

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