2016 yılı kesin hesabı onaylandı 

Büyükşehir Belediye Meclisi, 2016 Yılı Kesin hesabını onayladı. 503 milyon TL olan tahmini bütçenin 2016 yılı net tahsilatı 375 milyon 734 bin TL olarak gerçekleşti. Büyükşehir Meclisi ayrıca, Akçadağ İlçesi Karapınar Mahallesi’ndeki bin dönümlük mera alanının mera vasfından çıkarılması için çalışma başlatılması yönünde karar alırken, Van’ın Bahçesaray ilçesi ile kardeş kent olmasını kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında toplanan Meclis, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem dışı verilen teklifleri gündeme aldı ve ardından maddeleri tek tek görüşerek karara bağladı.

Mera alanına ‘Mobilyacılar Sitesi’

İmarla ilgili bazı maddeler, komisyonun çalışmalarını tamamlamadığı gerekçesiyle bir sonraki toplantıya ertelenirken, Akçadağ İlçesi Karapınar Mahallesi’ne ‘Mobilyacılar Sitesi’ kurulması için 1000 dönümlük alanın mera vasfından çıkarılması yönünde çalışma başlatılması için karar aldı. Karapınar Mahallesin 149 ada 2 No’lu, 151 ada 5 No’lu, 150 ada 2 No’lu, 156 ada 1 No’lu ve 171 ada 16 No’lu parseller üzerine ‘Mobilyacılar Sitesi’ kurulması için parsellerin mera vasfından çıkarılması yönünde çalışma başlatılması yönünde karar alındı. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanın mera vasfından çıkarılıp tahsis amacının değiştirilmesi için ‘İl Mera Komisyonu’ndan talepte bulunacak.

Kuşçu: Mahalle halkı karşı

Teklif üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu, konuyla ilgili mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile görüştüklerini belirterek, “Gerek mahalle muhtarı gerekse Karapınar’da yaşayan vatandaşlar oraya mobilyacılar sitesinin yapımına karşı olduklarını söylediler. Bu durumun mahallelinin talebi üzerine yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz” dedi.

Çınar: Mera vasfına uygun değil

Kuşçu’yu yanıtlayan Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyesi Mehmet Çınar, “Burası 1000 dönümlük alan. Her ne kadar mera vasfı taşıyorsa da mera vasfına uygun değil. Zaten oranın mera vasfını kaldırmaya bizim yetkimiz yok. Kooperatif bize başvurduğunda biz buraya mobilyacılar sitesi kurulması için uygun görüş verdik. Bölgenin tahsis amaçlı değişikliği için ilgili kuruluşlara başvuru yapılacak” dedi.

2016 yılı kesin hesabı onaylandı

Büyükşehir Belediye Meclisi, Malatya Belediyesi’nin 2016 yılı kesin hesabını da onayladı. 503 milyon TL olarak tahmin edilen bütçenin, net tahsilatı 375 milyon 734 bin TL olarak gerçekleşti.

CHP’den Mali Yılı kesin hesabına eleştiri

“Cari harcamaları karşılamak için yapılmış bir bütçe”

Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 Kesin Hesap görüşmelerinde madde üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Hurşit Kuşçu, bir takım eleştiriler yöneltirken bazı öneriler de getirdi.

Belediyelerin başarısını gösteren en önemli kriterin yatırıma ayrılan pay olduğunu söyleyen Kuşçu, “Bu başarının oranı yüzde 30-40 oranında olması gerekirken Büyükşehir Belediyemizin 2016 yılı yatırıma ayırdığı miktar yüzde 20’dir. 2016 yılı bütçesi değerlendirildiğinde bütçenin genel itibari ile cari harcamaları karşılamak için yapıldığını görmekteyiz. Mali disiplinin daha etkin bir biçimde sağlanması, gelir gider dengelerinin daha titizlikle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. 2016 yılı kesin hesap raporuna red oyu kullanacağız” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra 2016 Yılı Kesin hesabı AK Partili üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Meclis, Mayıs Ayı toplantısının II. Oturumunu 16 Mayıs Salı günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.

Güler Hazar / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com