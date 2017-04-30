Eski Köprü Yıkılıyor, Yenisi Yapılacak

Darende Hacılar Mahallesi grup ulaşım yolu üzerindeki köprü, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisi yapılmak üzere yıkılıyor.

Uzun yıllardır Hacılar Mahallesi grup yolu üzerinde 5 mahallenin ulaşımına hizmet eden köprü, ahşap kemer taşıyıcılarında oluşan çatlaklar sebebiyle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yıkılarak yenisi yapılıyor.

Mahalle muhtarı Hatem Kaçaman AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır istedikleri köprünün yenilenmesinden dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin köprüyü yatırım programına alarak yeniden yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaçaman, “Köprümüz iki som kaya üzerine kurulmuş ahşap taşıyıcılarla desteklenmiş bir köprüydü. Grup yolu olması hasebiyle öğrenci servislerinin köprüyü sürekli kullanması bizi endişelendiriyordu. Geçtiğimiz yıllarda ağır vasıtaların yoğun şekilde kullanması, ahşap taşıyıcıların da ömrünü tamamlaması üzerine köprüde çatlaklar oluştu. Biz de yetkililere durumu ilettik onlarda gelip inceleme yaptı. Şimdi de çok şükür yıkım ve inşaat çalışmaları başladı. Ben mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.” dedi.

Köprünün yıkım ve yeniden yapım işini yürüten firma sorumluları da 1 ay içerisinde yeni köprünün tamamlanarak faaliyete geçeceğini bildirdi.

AA